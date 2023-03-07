"Переваги місцевості": експерти розповіли, чому плани Путіна на зиму провалилися

За словами Джона Спенсера, російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр, проте їхні плани провалилися. ЗС РФ доводиться пересуватися дорогами України, що робить їх дуже вразливими перед ударами ЗСУ.

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Попри різноманітні технології, місцевість та погода, як і раніше, мають вирішальне значення на війні. Про це сказав Джон Спенсер, майор армії США у відставці Newsweek.

При цьому Спенсер заявив, що російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр для просування лінії перед весняним наступом, а погода їм цього не дала зробити. Він нагадав, що Україну називають "житницею Європи" через її родючий ґрунт. Однак той же ґрунт за певних погодних умов буває дуже мулистим, а тому в ньому застряє військова техніка.

Тому, як вважає Спенсер, російським військам доводиться пересуватися дорогами України, що робить їх дуже вразливими.

"Це перевага рідної місцевості", — сказав Спенсер.

Однак, як сказав, колишній капітан Корпусу морської піхоти США та офіцер Держдепартаменту Метью Хох, Росія перебуває "у кращій формі", ніж заведено вважати. На його думку, РФ все ще має сотні тисяч невикористаних солдатів резерву, а також регулярні армійські частини, які не були залучені.

Однак Хох визнав, що російські військові були дезорієнтовані теплою зимовою погодою, тому не змогли провести успішний наступ на українські позиції.

Професор Школи політики та управління Університету Джорджа Мейсона Марк Кац Також зазначив, що надії президента РФ Володимира Путіна на зиму не виправдалися. Європа та Україна не замерзла, а російський наступ не завдав успіху.

Раніше CNN повідомили, що у США оцінюють українських пілотів для можливого навчання. За словами журналістів, ще 10 українських льотчиків можуть приїхати до США для такої самої оцінки та оцінки.

Американський політик-республіканець Джон Болтон заявив, що США мають збільшити кількість ядерних боєголовок для війни з РФ та Китаєм. Він упевнений, що ядерні доктрини та стратегії стримування США спрямовані на одного головного супротивника, але тепер їх два.