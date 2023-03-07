F-16 для України: у США оцінюють українських пілотів для можливого навчання, — CNN

За словами журналістів, ще 10 українських льотчиків можуть приїхати до США для такої самої оцінки та оцінки.

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Національна гвардія США у штаті Аризона оцінює групу українських військових пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16. Про це пише видання CNN із посиланням на двох неназваних офіційних осіб США.

Повідомляється, що оцінкою українських військовослужбовців займається 162-й винищувальний авіаполк, який літає на винищувачах F-16. Він базується у міжнародному аеропорту Тусона та навчає міжнародні льотні екіпажі літати на літаках четвертого покоління. Полк уже зміг підготувати пілотів із 25 країн, які наразі експлуатують F-16.

Видання пише, що ще 10 українських льотчиків можуть приїхати до США для такої самої оцінки та оцінки.

За словами журналістів, українські пілоти перебувають у Штатах для "ознайомчого заходу". Джерело заявило, що поки що немає оновленої інформації про те, що Вашингтон збирається поставити Києву літаки F-16.

"Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським пілотам стати більш ефективними пілотами та краще консультувати їх про те, як розвивати свої власні можливості", — сказав анонімний чиновник.

Винищувач F-16

Багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління. Є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Перебуває на озброєнні 25 країн.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна просить у США касетні бомби, щоб скидати їх на окупантів із дронів. За словами журналістів, касетні боєприпаси Mk-20 Rockeye II допоможуть зупинити атаки "живої сили" на Бахмут із боку РФ.

Також повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, навіщо у РФ публічно скаржаться на снарядний голод. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни шукатимуть посередників, щоб отримати якнайбільше зброї для ведення війни проти України.

Ще нагадаємо, що бійці "Гвардії наступу" розповіли про роботу аеророзвідки у Бахмуті. У бригаді "Рубіж" розповіли, що успішно обороняють прифронтове місто, застосовуючи БПЛА на його околицях, проте зазначили, що ворог цьому активно протидіє.