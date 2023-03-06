"Хочеться вірити": в ЗСУ пояснили, навіщо в РФ публічно скаржаться на снарядний голод (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни шукатимуть посередників, щоб отримати якнайбільше зброї для ведення війни проти України.

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Російська Федерація, ймовірно, шукатиме треті держави з метою закупівлі боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та ракет для ведення війни на території України. Про це сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 6 березня.

Відповідаючи на запитання, скільки ще зброї залишилося у ЗС РФ, Ігнат зазначив, що українцям не варто розраховувати на дефіцит боєприпасів у противника.

"Всім хочеться вірити в те, що вони закінчуються. Але не треба робити поспішних висновків. Росія робитиме все заради того, щоб отримувати якнайбільше озброєння у війні проти України", — сказав спікер.

[ + – ] Юрій Ігнат про запаси зброї РФ (09:10)

Юрій Гнат згадав про те, що з боку російських військових все частіше можна почути скарги на снарядний голод. У зв'язку з цим у Москві можуть шукати посередників для нових постачань.

"Росія, можливо, шукатиме треті країни, щоб закуповувати як снаряди, так і безпілотники, так і ракети", — зазначив Ігнат.

За словами військовослужбовця, Україні також варто займатися посиленням власної оборони та шукати нові джерела постачання військової допомоги.

Нагадаємо, що згідно зі звітом військової розвідки Міноборони Великобританії від 15 лютого, військово-промислова галузь РФ демонструє критичну слабкість, через яку російські Збройні сили не отримують необхідних обсягів зброї для ведення війни проти України.

На гостру нестачу боєприпасів не раз скаржився засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Так, 22 лютого в Telegram-каналі пресслужби Пригожина з'явилися знімки тіл "вагнерівців", які загинули, як стверджується, від снарядного голоду.

Ще ми писали про те, що 6 березня американський канал Fox News повідомив, що Тегеран уклав з Москвою угоду, згідно з якою РФ може сприяти ядерній програмі Ірану в обмін на поставки зброї для війни в Україні.