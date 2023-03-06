"Хочется верить": в ВСУ объяснили, зачем в РФ публично жалуются на снарядный голод (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне будут искать посредников, чтобы получить как можно больше оружия для ведения войны против Украины.

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Российская Федерация, вероятно, будет искать третьи государства с целью закупок боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет для ведения войны на территории Украины. Об этом сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 6 марта.

Отвечая на вопрос о том, сколько еще оружия осталось у ВС РФ, Игнат отметил, что украинцам не стоит рассчитывать на дефицит боеприпасов у противника.

"Всем хочется верить в то, что они заканчиваются. Но не нужно делать поспешных выводов. Россия будет делать все ради того, чтобы получать как можно больше вооружения в войне против Украины", — сказал спикер.

[ + – ] Юрий Игнат о запасах оружия РФ (09:10)

Юрий Игнат упомянул о том, что со стороны российских военных все чаще можно услышать жалобы на снарядный голод. В связи с этим в Москве могут искать посредников для новых поставок.

"Россия будет, возможно, искать третьи страны, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, так и ракеты", — отметил Игнат.

По словам военнослужащего, Украине также стоит заниматься усилением собственной обороны и искать новые источники поставок военной помощи.

Напомним, что согласно отчету военной разведки Минобороны Великобритании от 15 февраля, военно-промышленная отрасль РФ демонстрирует критическую слабость, из-за которой российские Вооруженные силы не получают необходимые объемы оружия для ведения войны против Украины.

На острую нехватку боеприпасов не единожды жаловался основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Так, 22 февраля в Telegram-канале пресс-службы Пригожина появились снимки тел "вагнеровцев", погибших, как утверждается, от снарядного голода.

Еще мы писали о том, что 6 марта американский канал Fox News сообщил, что Тегеран заключил с Москвой сделку, согласно которой РФ может содействовать ядерной программе Ирана взамен на поставки оружия для войны в Украине.