"Услуга за услугу": РФ согласилась помочь Ирану с ядерной программой, – СМИ

Аналитики считают, что Владиимр Путин пытается "играть за обе стороны". В Москве не заинтересованы в том, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, но в то же время РФ нуждается в иранском оружии для войны в Украине.

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Тегеран заключил с Москвой сделку, согласно которой Российская Федерация может вернуть Ирану обогащенный уран, полученный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. Об этом пишет американский канал Fox News ссылкой на свой источник в иностранной разведке.

В публикации говорится, что по данным МАГАТЭ, Иран уже накопил близкое к оружейному количество обогащенного урана для своей предполагаемой ядерной программы.

Источники издания в разведке, знакомые с ходом российско-иранских переговоров, утверждают, что последние новости о разработке Тегераном ядерного оружия могут воспрепятствовать новому ядерному договору с Ираном.

Сообщается, что на данный момент на территории РФ находятся слады с обогащенным иранским ураном. Данные меры были предприняты в рамках СВПД с целью предотвратить разработку Тегераном ядерной бомбы.

По данным источников, президент РФ Владимир Путин согласился вернуть Ирану обогащенный уран в случае, если новый СВПД не состоится.

"В рамках соглашения между двумя странами Россия обязалась как можно быстрее вернуть Ирану весь обогащенный уран, если по какой-либо причине США выйдут из соглашения", — отмечают в разведке.

В Госдепе США отказались давать комментарии по данному поводу.

"Мы не будем комментировать предполагаемые секретные отчеты разведки, но в любом случае СВПД уже несколько месяцев не фигурирует в повестке дня", — заявили журналистам в ведомстве.

Бывший аналитик Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер считает, что заключение подобной сделки выглядит разумным шагом. По ее словам, в Москве пытаются "играть за обе стороны". Кремль не заинтересован в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, но в то же время ему нужно иранское оружие для войны в Украине.

По мнению аналитика, России выгодно быть одной из сторон СВПД, так как это дает ей рычаги воздействия на США и Иран.

Авторы публикации отмечают, что упомянутый договор обсуждался в рамках поездки Владимира Путина в Иран для заключения сделок по оружию в июле 2022 года. По словам журналистов, договоренность "услуга за услугу" между Москвой и Тегераном еще больше укрепила отношения между двумя странами.

Напомним, что по данным Financial Times от 5 марта, РФ не решается приобретать иранские баллистические ракеты дальнего радиуса действия, опасаясь поставок Украине американских ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

Ранее, 2 марта, агентство Bloomberg сообщило, что Иран запрашивает у России новые сложные системы ПВО для предотвращения потенциального удара по ядерным объектам со стороны Израиля.

Еще мы писали о том, что на вооружении у ВСУ были замечены минометы HM-16 и 120-мм фугасные артиллерийские мины иранского производства. Предположительно, оружие попало в Украину при посредничестве США или других стран.