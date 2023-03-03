На вооружении у ВСУ заметили иранские минометы и боеприпасы к ним (фото, видео)

Журналисты предполагают, что иранское оружие могло попасть в Украину через третьи страны, в частности через США.

Related video

Вооруженные силы Украины используют минометы HM-16 и 120-мм фугасные артиллерийские мины иранского производства. Об этом сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker, ссылаясь на снимки, обнародованные военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Еще одна запись в списке иранских типов боеприпасов, используемых украинской армией. На этот раз 120-мм осколочно-фугасные минометы M48 — здесь огонь из миномета HM-16 несли войска 24-й механизированной бригады. И миномет, и минометные бомбы производятся в Иране", — говорится в источнике.

[ + – ] Бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила используют иранский миномет

Портал "Милитарный" предположил, что ВСУ могли получить минометы и мины через страны-посредники в цепочке поставок от Ирана в Украину. Кроме того, поставщиком могли стать США. Вашингтон мог направить в Украину иранское оружие из перехваченных контрабандных поставок из Ирана в Йемен.

Отмечается, что мины, используемые на видео, произведены в 2022 году, о чем говорит соответствующая маркировка. В интернет-издании ссылаются на данные аналитиков, согласно которым количество 120-мм мин иранского происхождения в украинской армии измеряется "не сотнями или даже тысячами снарядов – их больше".

[ + – ] Работа 24 ОМБр имени короля Даниила с иранским минометом HM-16

Иранские минометы HM-16 являют собой нелицензионную копию израильского миномета Soltam K6, созданного компанией Soltam Systems of Israel. Максимальная дальность поражения HM-16 достигает 6600 метров.

В публикации The Wall Street Journal от 15 февраля сообщалось, что США рассматривают возможность снабжения ВСУ конфискованным иранским оружием. По данным журналистов, речь шла о более чем 5000 автоматах, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, более 7000 взрывателях и небольшом количестве противотанковых ракет.

Напомним, что 13 января аналитики Ukraine Weapons Tracker отметили, что на вооружении у бойцов ВСУ появились иранские ракеты для РЗСО "Град". Это стало известно благодаря маркировке, характерному черному цвету на конце ракеты, а также по взрывателю DM111.