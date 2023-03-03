На озброєнні у ЗСУ помітили іранські міномети та боєприпаси до них (фото, відео)

Журналісти припускають, що іранська зброя могла потрапити до України через треті країни, зокрема, через США.

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Збройні сили України використовують міномети HM-16 та 120-мм фугасні артилерійські міни іранського виробництва. Про це повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker, посилаючись на знімки, оприлюднені військовослужбовцями 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Ще один запис у списку іранських типів боєприпасів, що використовуються українською армією. Цього разу 120-мм осколково-фугасні міномети M48 — тут вогонь з міномета HM-16 несли війська 24-ї механізованої бригади. І міномет, і мінометні бомби виробляються ", — йдеться у джерелі.

[ + – ] Бійці 24 ОМБр імені короля Данила використовують іранський міномет

Портал "Мілітарний" припустив, що ЗСУ могли отримати міномети та міни через країни-посередники у ланцюжку поставок від Ірану до України. З іншого боку, постачальником могли стати США. Вашингтон міг направити в Україну іранську зброю з перехоплених контрабандних поставок з Ірану до Ємену.

Зазначається, що міни, що використовуються на відео, зроблено у 2022 році, про що свідчить відповідне маркування. В інтернет-виданні посилаються на дані аналітиків, згідно з якими кількість 120 мм мін іранського походження в українській армії вимірюється "не сотнями або навіть тисячами снарядів – їх більше".

[ + – ] Робота 24 ОМБр імені короля Данила з іранським мінометом HM-16

Іранські міномети HM-16 є неліцензійною копією ізраїльського міномета Soltam K6, створеного компанією Soltam Systems of Israel. Максимальна дальність ураження HM-16 сягає 6600 метрів.

У публікації The Wall Street Journal від 15 лютого повідомлялося, що США розглядають можливість постачання ЗСУ конфіскованою іранською зброєю. За даними журналістів, йшлося про більш ніж 5000 автоматів, 1,6 мільйона патронів для стрілецької зброї, понад 7000 підривників і невелику кількість протитанкових ракет.

Нагадаємо, що 13 січня аналітики Ukraine Weapons Tracker зазначили, що на озброєнні у бійців ЗСУ з'явилися іранські ракети для РЗСО "Град". Це стало відомо завдяки маркуванню, характерному чорному кольору на кінці ракети, а також по підривнику DM111.