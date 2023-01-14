На озброєнні у бійців ЗСУ з'явилися іранські ракети для РЗСО "Град", — аналітики (фото)

Боєприпаси були виготовлені у 2022 році. Їхнє іранське походження аналітикам вдалося встановити за кількома факторами, включаючи специфічний підривник і колір.

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Українська реактивна артилерія отримала боєприпаси для РСЗВ "Град" іранського виробництва. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Бійці ЗСУ отримали 122-мм осколково-фугасні боєприпаси, які були зроблені в Ірані у 2022 році. Аналітикам вдалося встановити країну-виробника з маркування, характерного чорного кольору на кінці ракети, а також з підривника DM111.

[ + – ] Маркування та підривник говорять про іранське походження

Характеристики іранських боєприпасів ідентичні радянським аналогам:

дальність — від 1,6 до 21 км (від 5 до 20,4 км у радянських боєприпасів);

калібр — 122 мм;

маса боєприпасу — 65 кг (66 кг);

маса бойової частини — 19 кг.

Наразі невідомо, звідки Україна отримала реактивні снаряди — безпосередньо з Ірану чи з якоїсь третьої країни. Варіант постачання з Ємену аналітики відкидають, оскільки це вже не вперше, коли до ЗСУ надходили боєприпаси з Тегерана. Перше повідомлення про іранські снаряди в українській армії з'явилося 7 вересня 2022 року. Тоді на відео продемонстрували артилерійські боєприпаси 122 та 152-мм.

Нагадаємо, 16 листопада аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомляли, що Іран почав постачати до РФ бронежилети та шоломи власного виробництва. За даними української розвідки, ЗС РФ замовили 3000 засобів індивідуального захисту.

10 січня у Держдепі заявили, що вони прагнуть притягнути до відповідальності Іран за воєнні злочини в Україні.