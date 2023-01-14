На озброєнні у бійців ЗСУ з'явилися іранські ракети для РЗСО "Град", — аналітики (фото)
Боєприпаси були виготовлені у 2022 році. Їхнє іранське походження аналітикам вдалося встановити за кількома факторами, включаючи специфічний підривник і колір.
Українська реактивна артилерія отримала боєприпаси для РСЗВ "Град" іранського виробництва. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.
Бійці ЗСУ отримали 122-мм осколково-фугасні боєприпаси, які були зроблені в Ірані у 2022 році. Аналітикам вдалося встановити країну-виробника з маркування, характерного чорного кольору на кінці ракети, а також з підривника DM111.
Характеристики іранських боєприпасів ідентичні радянським аналогам:
- дальність — від 1,6 до 21 км (від 5 до 20,4 км у радянських боєприпасів);
- калібр — 122 мм;
- маса боєприпасу — 65 кг (66 кг);
- маса бойової частини — 19 кг.
Наразі невідомо, звідки Україна отримала реактивні снаряди — безпосередньо з Ірану чи з якоїсь третьої країни. Варіант постачання з Ємену аналітики відкидають, оскільки це вже не вперше, коли до ЗСУ надходили боєприпаси з Тегерана. Перше повідомлення про іранські снаряди в українській армії з'явилося 7 вересня 2022 року. Тоді на відео продемонстрували артилерійські боєприпаси 122 та 152-мм.
Нагадаємо, 16 листопада аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомляли, що Іран почав постачати до РФ бронежилети та шоломи власного виробництва. За даними української розвідки, ЗС РФ замовили 3000 засобів індивідуального захисту.
10 січня у Держдепі заявили, що вони прагнуть притягнути до відповідальності Іран за воєнні злочини в Україні.