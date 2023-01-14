На вооружении у бойцов ВСУ появились иранские ракеты для РЗСО "Град", — аналитики (фото)

Боеприпасы были изготовлены в 2022 году. Их иранское происхождение аналитикам удалось установить по нескольким факторам, включая специфический взрыватель и цвет.

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Украинская реактивная артиллерия получила боеприпасы для РСЗО "Град" иранского производства. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Бойцы ВСУ получили 122-мм осколочно-фугасные боеприпасы, которые были произведены в Иране в 2022 году. Аналитикам удалось установить страну-производителя по маркировке, характерному черному цвету на конце ракеты, а также по взрывателю DM111.

[ + – ] Маркировка и взрыватель говорят об иранском происхождении

Характеристики иранских боеприпасов идентичны советским аналогам:

дальность — от 1,6 до 21 км (от 5 до 20,4 км у советских боеприпасов);

калибр — 122 мм;

масса боеприпаса — 65 кг (66 кг);

масса боевой части — 19 кг.

На данный момент неизвестно, откуда Украина получила реактивные снаряды — напрямую из Ирана или же из какой-то третьей страны. Вариант поставок из Йемена аналитики отбрасывают, поскольку это уже не первый раз, когда в ВСУ поступали боеприпасы из Тегерана. Первое сообщение об иранских снарядах в украинской армии появилось 7 сентября 2022 года. Тогда на видео продемонстрировали артиллерийские боеприпасы 122 и 152-мм.

Напомним, 16 ноября аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщали, что Иран начал поставлять в РФ бронежилеты и шлемы собственного производства. По данным украинской разведки, ВС РФ заказали 3 000 средств индивидуальной защиты.

10 января в Госдепе заявили, что они стремятся привлечь к ответственности Иран за военные преступления в Украине.