Не только дроны: ВС РФ получили иранские бронежилеты и шлемы (фото)

В РФ все больше ухудшается ситуация с комплектацией индивидуальными средствами защиты. По данным украинской разведки, враг заказал 3000 единиц бронежилетов и касок.

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Россия, вероятно, помимо иранских беспилотников закупила также бронежилеты и шлемы производства компании Milad Industrial. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

В сети появились фотографии шлемов, бронежилетов и пластин к ним производства иранской Milad Industrial. Аналитики смогли установить, что бронежилет называется Rouin-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II. Отмечается, что поставки иранских средств защиты может говорить о проблемах с укомплектованием мобилизованных.

[ + – ] Иранские бронепластины в ВС РФ

России приходится закупать бронежилеты у зарубежных производителей в Турции, а теперь и в Иране. Покупка бронежилетов и шлемов в Иране — это логичный, но определенно унизительный шаг, считают аналитики. В РФ ситуация доходила до того, что мобилизованным стали выдавать шлемы "Колпак-20" на базе стального "СШ-68" или просроченные бронежилеты 1990-х годов.

[ + – ] Стальной шлем "Колпак-20"

Ранее украинская разведка сообщала, что РФ заказала в Иране 1500 бронежилетов и столько же касок. Они поступили на склад 1061 центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии в селе Валуйки Белгородской области.

Напомним, в Иране заявили о создании гиперзрвуковой баллистической ракеты, которая якобы пройдет через любую противоракетную оборону.

Ранее СМИ сообщали, что Иран получил захваченные NLAW и Javelin от РФ в ответ за дроны.