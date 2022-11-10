РФ передала Ирану трофейные NLAW и Javelin за дроны: в МИД Украины отреагировали

По словам украинского дипломата Олега Николенко, все оружие в Украине тщательно контролируется в том числе западными партнерами. А сотрудничество РФ и Ирана угрожает безопасности всего мира.

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Пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко, комментируя публикацию в западной прессе о том, что РФ в обмен на поставки иранских дронов-камикадзе передала иранской стороне некоторые из захваченных западных вооружений ВСУ, заявил, что все оружие, которое пересекает украинскую границу, тщательно контролируется правительством и партнерами. Об этом дипломат написал в Facebook.

Вместе с тем, представители Украины продолжают обнаруживать подтверждения поставок иранского оружия России, которое используется против Украины.

По словам дипломата, Иран наращивает производство вооружений, которые также могут применяться в отношении других ближневосточных.

"Должны смотреть правде в глаза: военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает не только безопасности Украины, но и миру", — заявил Николенко, призвав международное сообщество активнее работать для нейтрализации разрушительного сотрудничества РФ и Ирана в военной сфере.

Напомним, что РФ передала Ирану трофейные NLAW и Javelin в обмен на дроны-камикадзе. По оценкам исследователей, в рамках сделки ВС РФ получили дополнительные 160 иранских дронов-камикадзе, которые РФ маркирует как "Герань-2" и активно задействует для уничтожения энергоинфраструктуры в Украине.

Напомним, что Байден считает, что даже в случае победы республиканцев на выборах США должны сохранить текущий уровень поддержки Украины в войне с РФ.

Ранее Фокус разбирался в том, какие вызовы ждут Украину после освобождения Херсона. Деоккупация Херсона будет важным событием — большой победой ВСУ и очередным унижением ВС РФ, — мнение военного обозревателя Фокуса Игаля Левина.