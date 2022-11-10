РФ передала Ірану трофейні NLAW та Javelin за дрони: у МЗС України відреагували

За словами українського дипломата Олега Ніколенка, вся зброя в Україні ретельно контролюється, зокрема, західними партнерами. А співпраця РФ та Ірану загрожує безпеці всього світу.

Related video

Прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко, коментуючи публікацію в західній пресі про те, що РФ в обмін на постачання іранських дронів-камікадзе передала іранській стороні деякі із захоплених західних озброєнь ЗСУ, заявив, що вся зброя, яка перетинає український кордон, ретельно контролюється урядом та партнерами. Про це дипломат написав у Facebook.

Водночас представники України продовжують виявляти підтвердження постачання іранської зброї Росії, яка використовується проти України.

За словами дипломата, Іран нарощує виробництво озброєнь, які також можуть застосовуватись щодо інших близькосхідних.

"Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану зараз загрожує не тільки безпеці України, а й світу", — заявив Ніколенко, закликавши міжнародну спільноту активніше працювати для нейтралізації руйнівної співпраці РФ та Ірану у військовій сфері.

Нагадаємо, що РФ передала Ірану трофейні NLAW та Javelin в обмін на дрони-камікадзе. За оцінками дослідників, у рамках угоди ЗС РФ отримали додаткові 160 іранських дронів-камікадзе, які РФ маркує як "Герань-2" та активно залучає до знищення енергоінфраструктури в Україні.

Нагадаємо, що Байден вважає, що навіть у разі перемоги республіканців на виборах США мають зберегти поточний рівень підтримки України у війні з РФ.

Раніше Фокус розбирався у тому, які виклики чекають на Україну після звільнення Херсона. Деокупація Херсона буде важливою подією — великою перемогою ЗСУ та черговим приниженням ЗС РФ, — думка військового оглядача Фокуса Ігаля Левіна.