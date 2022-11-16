Не тільки дрони: ЗС РФ отримали іранські бронежилети та шоломи (фото)

У РФ дедалі більше погіршується ситуація з комплектацією індивідуальними засобами захисту. За даними української розвідки, ворог замовив 3000 одиниць бронежилетів і касок.

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Росія, ймовірно, крім іранських безпілотників, закупила також бронежилети й шоломи виробництва компанії Milad Industrial. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

У мережі з'явилися фотографії шоломів, бронежилетів і пластин до них виробництва іранської Milad Industrial. Аналітики змогли встановити, що бронежилет називається Rouin-3 із керамічними пластинами NIJ IV, шолом — NIJ II. Зазначається, що постачання іранських засобів захисту може говорити про проблеми з укомплектуванням мобілізованих.

[ + – ] Іранські бронепластини в ЗС РФ

Росії доводиться закуповувати бронежилети в закордонних виробників у Туреччині, а тепер і в Ірані. Купівля бронежилетів і шоломів в Ірані — це логічний, але ,безперечно, принизливий крок, вважають аналітики. У РФ ситуація доходила до того, що мобілізованими стали видавати шоломи "Ковпак-20" на базі сталевого СШ-68 або прострочені бронежилети 1990-х років.

[ + – ] Сталевий шолом "Ковпак-20"

Раніше українська розвідка повідомляла, що РФ замовила в Ірані 1500 бронежилетів і стільки ж касок. Вони надійшли на склад 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3-ї мотострілецької дивізії в селі Валуйки Бєлгородської області.

Нагадаємо, в Ірані заявили про створення гіперзрвукової балістичної ракети, яка нібито пройде через будь-яку протиракетну оборону.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран отримав захоплені NLAW і Javelin від РФ у відповідь за дрони.