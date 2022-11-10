Пройде через будь-яку ПРО: в Ірані заявили про створення гіперзвукової балістичної ракети

У командуванні ПКС запевняють, що протягом цілих десятиліть не буде засобів, які зможуть протистояти ракеті. Водночас аналітики не поспішають вірити заявам КВІР.

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У Повітряно-космічних силах Ірану заявили про створення першої гіперзвукової балістичної ракети. Про це повідомляє іранське інформагентство IRNA.

Корпус вартових ісламської революції Ірану Амір Алі Хаджізаде заявив, що нова розробка дозволить проходити всі наявні засоби протиракетної оборони. Проте жодних технічних характеристик не названо. Натомість командувач ПКС Амір Алі Хаджізаде стверджує, що створення ракети стало великим проривом у ракетобудуванні Ірану.

"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", — заявив Хаджізаде.

Додамо, що для досягнення гіперзвукової швидкості потрібно досягти швидкості, яка в 5 разів більша, ніж швидкість звуку (понад 6122 км/год).

Однак у Reuters звернули увагу, що Іран може перебільшувати можливості своїх розробок. Водночас визнається, що їм вдалося розвинути велику збройну промисловість, попри санкції та ембарго.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ зверталася до Ірану, Китаю та КНДР за зброєю. Вони хотіли отримати РСЗВ.

За даними ISW, РФ передала Ірану захоплені NLAW і Javelin в обмін на постачання дронів-камікадзе.