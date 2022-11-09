КНДР, Китай, Іран: у ГУР розповіли, до кого РФ зверталася за допомогою зі зброєю

За інформацією української розвідки, РФ розраховувала отримати патрони для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

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Росія зверталася за допомогою для ведення війни проти України не лише до Ірану, а й до Китаю, Північної Кореї та, можливо, до Киргизстану. Зокрема, із проханням поставити зброю. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За його словами, РФ розраховувала отримати патрони для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

Скібіцький також розповів, що Казахстан та Узбекистан допомагають Росії обходити санкції Заходу. Ці країни продають їм американські та японські цивільні компоненти для створення ракет.

"Правда в тому, що Москва не має суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах, це всього лише вдавання. Вони не в змозі їх виробляти, тому звертаються до інших країн", — зазначив представник ГУР.

Докази використання Росією безпілотників Ірану

Вадим Скібіцький повідомив, що українські військові захопили два неушкоджені зразки безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136, які були зроблені в Ірані. На внутрішніх контурах БПЛА нанесли англійські написи, повні орфографічних помилок, а також знайшли наклейки з написами на фарсі.

"Вони уклали контракти на купівлю 1 750 безпілотників, понад 350 із них вони вже використали проти нас", — сказав Скібіцький.

Нагадаємо, 8 листопада ЗМІ писали, що фабрики Північної Кореї шиють зимові форми для російських солдатів на війну в Україні. За даними журналістів, три фабрики у Пхеньяні та ще більше в інших містах КНДР, крім зимового одягу, виробляють спідню білизну та взуття для російських солдатів.

4 листопада у розвідці США розповіли, що Іран звернувся до Росії за допомогою у створенні ядерного палива. Експерти вважають, що завдяки такій співпраці Тегеран може отримати необхідні матеріали для створення ядерної зброї на найвигідніших умовах.