Фабрики Північної Кореї шиють зимову уніформу для російських солдатів в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, три фабрики в Пхеньяні та ще більше в інших містах КНДР, крім зимового одягу, виробляють спідню білизну та взуття для російських солдатів. Для цього використовують російську сировину.

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Північнокорейські фабрики одягу вже близько місяця шиють уніформу для російських солдатів, порушуючи санкції ООН, про це повідомляє Radio Free Asia з посиланням на джерела в Північній Кореї.

Як мінімум три фабрики на території Пхеньяна та ще більше в інших частинах країни зайняті пошиттям зимової уніформи, спідньої білизни та взуття для російських окупаційних військ, забезпечуючи уряд країни такою необхідною іноземною валютою. Водночас використовується російська сировина.

Фабрика в столичному районі Моранбон, яка працює на експорт, уже близько місяця випускає уніформу для російської армії, повідомило джерело.

"Вони виробляють зимову уніформу, спідню білизну для солдатів, які воюють в Україні. Я чув від високопоставлених офіцерів на фабриці, що вони отримали російські матеріали для пошиття уніформи. А Росія замовила велику кількість", — сказало джерело, ім'я якого не називається з міркувань безпеки.

[ + – ] На кожній із трьох фабрик у Пхеньяні працюють від 500 до 1000 співробітників

Готова уніформа з Пхеньяна вирушатиме в РФ товарним поїздом. Залізничне сполучення РФ із Кореєю було відновлено 2 листопада, через два роки після пандемії COVID-19.

Повідомляється, що російські дипломати в Пхеньяні також заявляли, що Москва зацікавлена в закупівлі одягу та взуття в Пхеньяна. Водночас представники посольства стверджують, що всі подібні проєкти мають узгоджуватися з резолюціями Радбезу ООН, які забороняють імпорт певних товарів із КНДР.

Водночас резолюція 2375, ухвалена ще у вересні 2017 року, накладає повну заборону на експорт будь-якої текстильної продукції з Північної Кореї.

До пандемії COVID-19 експортні швейні фабрики в Пхеньяні забезпечували приплив іноземної валюти для "Офісу 39", організації, яка накопичує кошти для лідера країни Кім Чен Ина та його родини.

У період пандемії ці фабрики простоювали, а тепер їх охоче запустили знову.

"Після того, як почалася війна України та Росії, посилилася пропаганда про російсько-корейську дружбу. Завдяки новим замовленням для російських солдатів в Україні деякі швейні фабрики в Пхеньяні знову отримують іноземну валюту", — сказало джерело.

Нагадаємо, що КНДР погрожує вдатися до ядерного удару через навчання Південної Кореї та США. Пхеньян пригрозив США та Південній Кореї жахливими наслідками.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща закупить сотні РСЗВ K239 Chunmoo в Південної Кореї. Південна Корея погодилася на часткову локалізацію виробництва РСЗВ. K239 — аналог HIMARS.