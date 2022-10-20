Польша закупит сотни РСЗО K239 Chunmoo: подробности сделки

Южная Корея пошла на частичную локализацию производства и установку РСЗО на польское шасси. По сути, K239 — это аналог HIMARS.

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Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

19 октября Минобороны Польши подписало соглашение с Hanwha Defense на закупку 288 РСЗО K239 Chunmoo и значительного количества боеприпасов к ним. Первые 18 установок поступят на вооружение армии уже в 2023 году. Ввести в эксплуатацию их планируют в конце следующего года.

Также Варшава смогла договориться о локализации производства на польское шасси Jelcz. В дальнейшем производство ключевых узлов также может быть в Польше на предприятии Mesko.

[ + – ] Ракеты для К239

K239 Chunmoo — это аналог американских HIMARS. К южнокорейской модели подходят те же ракеты вместе со своими аналогами. При этом на установку можно ставить ракеты большего количества калибров:

20 ракет калибра 130 мм

6 ракет калибра 227 мм или 230 мм

2 баллистические 400 мм ракеты или 600 мм ATACMS

Вооруженные силы Польши закупят и большую партию HIMARS, однако Lockheed Martin не способны удовлетворить сразу весь запрос.

Напомним, Южная Корея передала Польше первые танки и САУ в рамках масштабного контракта на поставку техники.

27 июля Польша подписала контракт с Южной Кореей на поставку артиллерии, бронетехники и истребителей.