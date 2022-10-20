Польща закупить сотні РСЗВ K239 Chunmoo: подробиці угоди

Південна Корея пішла на часткову локалізацію виробництва та встановлення РСЗВ на польське шасі. По суті, K239 — це аналог HIMARS.

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Польща підписала угоду з Південною Кореєю щодо закупівлі 288 реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo. Про це повідомляє польське видання Defence 24.

19 жовтня Міноборони Польщі підписало угоду з Hanwha Defense на закупівлю 288 РСЗВ K239 Chunmoo та значної кількості боєприпасів до них. Перші 18 установок надійдуть на озброєння армії вже в 2023 році. Ввести в експлуатацію їх планують наприкінці наступного року.

Також Варшава змогла домовитись про локалізацію виробництва на польське шасі Jelcz. Надалі виробництво ключових вузлів також може бути в Польщі на підприємстві Mesko.

[ + – ] Ракети для К239

K239 Chunmoo — це аналог американських HIMARS. До південнокорейської моделі підходять ті самі ракети разом зі своїми аналогами. При цьому на установку можна ставити ракети більшої кількості калібрів:

20 ракет калібру 130 мм;

6 ракет калібру 227 мм або 230 мм;

2 балістичні 400 мм ракети або 600 мм ATACMS.

Збройні сили Польщі закуплять і велику партію HIMARS, проте Lockheed Martin не здатні задовольнити одразу весь запит.

Нагадаємо, Південна Корея передала Польщі перші танки та САУ в межах масштабного контракту на постачання техніки.

27 липня Польща підписала контракт із Південною Кореєю на постачання артилерії, бронетехніки та винищувачів.