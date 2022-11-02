"Без всякого страху": КНДР загрожує застосувати ядерну зброю через навчання Південної Кореї та США

У Пхеньяні заявили, що США та Південна Корея зіштовхнуться з найжахливішими наслідками в історії.

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Північна Корея виступила із завуальованою загрозою застосувати ядерну зброю, щоб змусити США та Південну Корею заплатити за військові навчання. Про це пише Associated Press.

Видання пише, що ворожість на Корейському півострові в останні місяці посилилася, коли Північна Корея провела випробування низки ракет, здатних нести ядерні боєголовки, і ухвалила закон, що дозволяє випереджати застосування своєї ядерної зброї в широкому діапазоні ситуацій. Деякі експерти все ще сумніваються, що Північна Корея зможе першою застосувати ядерну зброю перед більш сильними силами США та Південної Кореї.

За словами журналістів, Пхеньян стверджує, що його нещодавні випробування зброї мали попередити Вашингтон і Сеул, що КНДР розглядає спільні військові навчання цих двох країн як репетицію вторгнення.

Пак Чен Чон, секретар правлячої Робочої партії КНДР, який вважається близькою довіреною особою лідера Кім Чен Ина, назвав навчання ВПС США "Пильний шторм" агресивними та провокаційними.

Пак також звинуватив Пентагон у формулюванні краху північнокорейського режиму як головну політичну мету. Він накинувся з різкою критикою на південнокорейських військових через те, що вони погрожували знищити Північну Корею, якщо вона застосує ядерну зброю.

"Якщо США та Південна Корея спробують використати збройні сили проти (Північної Кореї), то без жодного страху спеціальні засоби збройних сил (Північ) виконають свою стратегічну місію", — сказав Пак.

Офіційні особи США та Південної Кореї твердо заявляють, що їхні вчення мають оборонний характер і що вони не мають намірів нападати на Північну Корею.

Раніше Фокус писав, що ВПС США та Південної Кореї відпрацювали скидання керованих бомб на КНДР. Американські та південнокорейські літаки провели спільні навчання з бомбардування "джерел провокацій" у морі після того, як Північна Корея запустила свою найпотужнішу балістичну ракету над Японією.

Ще нагадаємо, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. Журналісти пишуть, що ракета пролетіла над Японією. В уряді країни заявили, що Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 3000 км.