"Без всякого страха": КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США

В Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея столкнутся с самыми ужасными последствиями в истории.

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Северная Корея выступила с завуалированной угрозой применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею заплатить за военные учения. Об этом пишет Associated Press.

Издание пишет, что враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея провела испытания ряда ракет, способных нести ядерные боеголовки, и приняла закон, разрешающий упреждающее применение своего ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций. Некоторые эксперты все еще сомневаются, что Северная Корея сможет первой применить ядерное оружие перед лицом более превосходящих сил США и Южной Кореи.

По словам журналистов, Пхеньян утверждает, что его недавние испытания оружия должны были предупредить Вашингтон и Сеул, что КНДР рассматривает общие военные учения этих двух стран как репетицию вторжения.

Пак Чен Чон, секретарь правящей Рабочей партии КНДР, который считается близким доверенным лицом лидера Ким Чен Ына, назвал учения ВВС США "Бдительный шторм" агрессивными и провокационными.

Пак также обвинил Пентагон в формулировании краха северокорейского режима как главной политической цели. Он обрушился с резкой критикой на южнокорейских военных за то, что они угрожали уничтожить Северную Корею, если она применит ядерное оружие.

"Если США и Южная Корея попытаются использовать вооруженные силы против (Северной Кореи), то без всякого страха специальные средства вооруженных сил (Севера) выполнят свою стратегическую миссию", — сказал Пак.

Официальные лица США и Южной Кореи твердо заявляют, что их учения носят оборонительный характер и что у них нет намерений нападать на Северную Корею.

Ранее Фокус писал, что ВВС США и Южной Кореи отработали сброс управляемых бомб на КНДР. Американские и южнокорейские самолеты провели совместные учения по бомбардировке "источников провокаций" в море после того, как Северная Корея запустила свою самую мощную баллистическую ракету над Японией.

Еще напомним, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Журналисты пишут, что ракета пролетела над Японией. В правительстве страны заявили, что Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая может пролететь 3000 километров.