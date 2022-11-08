Фабрики Северной Кореи шьют зимнюю униформу для российских солдат в Украине, — СМИ

По данным журналистов, три фабрики в Пхеньяне и еще больше в других городах КНДР, кроме зимней одежды, производят нижнее белье и обувь для российских солдат. При этом используется российское сырье.

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Северокорейские фабрики одежды уже около месяца шьют униформу для российских солдат, в нарушение санкций ООН, об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в Северной Корее.

Как минимум три фабрики на территории Пхеньяна и еще больше в других частях страны заняты пошивом зимней униформы, нижнего белья и обуви для российских оккупационных войск, обеспечивая правительство страны столь необходимой иностранной валютой. При этом используется российское сырье.

Фабрика в столичном районе Моранбон, которая работает на экспорт, уже около месяца выпускает униформу для российской армии, сообщил источник.

"Они производят зимнюю униформу, нижнее белье для солдат, которые воюют в Украине. Я слышал от высокопоставленных офицеров на фабрике, что они получили российские материалы для пошива униформы. А Россия заказала большое количество", — сказал источник, имя которого не называется из соображений безопасности.

[ + – ] На каждой из трех фабрик в Пхеньяне работает от 500 до 1000 сотрудников.

Готовая униформа из Пхеньяна будет отправляться в РФ товарным поездом. Железнодорожное сообщение РФ с Кореей было возобновлено 2 ноября, спустя два года после пандемии COVID-19.

Сообщается, что российские дипломаты в Пхеньяне также заявляли, что Москва заинтересована в закупке одежды и обуви у Пхеньяна. При этом представители посольства утверждают, что все подобные проекты должны согласовываться с резолюциями Совбеза ООН, которые запрещают импорт определенных товаров из КНДР.

Вместе с тем, резолюция 2375, принятая еще в сентябре 2017 года, налагает полный запрет на экспорт любой текстильной продукции из Северной Кореи.

До пандемии COVID-19 экспортные швейные фабрики в Пхеньяне обеспечивали приток иностранной валюты для "Офиса 39", организации которая накапливает денежные средства для лидера страны Ким Чен Ына и его семьи.

В период пандемии эти фабрики простаивали, а теперь их с готовностью запустили вновь.

"После того, как началась войны Украины и России, усилилась пропаганда о российско-корейской дружбе. Благодаря новым заказам для российских солдат в Украине некоторые швейные фабрики в Пхеньяне вновь получают иностранную валюту", — сказал источник.

Напомним, что КНДР угрожает прибегнуть к ядерному удару из-за учений Южной Кореи и США. Пхеньян пригрозил США и Южной Кореи ужасающими последствиями.

Ранее Фокус сообщал, что Польша закупит сотни РСЗО K239 Chunmoo у Южной Кореи. Южная Корея согласилась на частичную локализацию производства РСЗО. K239 — аналог HIMARS.