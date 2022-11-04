Іран звернувся до Росії за допомогою у створенні ядерного палива, — розвідка США

Експерти вважають, що Іран може отримати необхідні матеріали для створення ядерної зброї на вигідних для себе умовах завдяки співпраці з Росією.

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Представники американської розвідки вважають, що Іран міг звертатися до Російської Федерації з проханням надати матеріали для створення ядерної зброї, зокрема ядерного палива. Про можливу угоду між Іраном та РФ повідомляє CNN.

На думку експертів, ядерне паливо, яке намагається отримати Тегеран, може бути використане не лише для запуску ядерних реакторів, але й для просування ядерної програми Ірану.

Наразі не відомо, чи погодились у Кремлі на подібну угоду. На офіційному рівні представники Російської Федерації не підтримують прагнення Ірану до отримання ядерної зброї, як і заперечують постачання іранських дронів-камікадзе до Росії.

За словами одного з керівників програми ядерної політики Фонду Карнегі Джеймса Ектона, Іран міг би обійтися без допомоги Кремля у своїй ядерній програмі, проте нинішня ситуація на міжнародній арені підштовхує Тегеран до угоди з Росією. Завдяки сприянню РФ Іран міг би отримати більше ядерного палива, витрачаючи при цьому менше часу та ресурсів.

Крім того, у 2022 році в Кремлі не підтримали резолюцію МАГАТЕ, в якій містилася критика у бік Тегерана за відмову допустити інспекцію слідів урану, виявлених у частині незадекларованих ядерних об'єктів Ірану. Незабаром після цього РФ відправила до Ірану делегацію для огляду дронів-камікадзе, які пізніше були помічені в Україні.

У МАГАТЕ також зазначали, що Іран поступово нарощує обсяги збагачення урану, продовжуючи вводити в експлуатацію дедалі більше передових центрифуг. За словами представників організації, такі дії є прямим порушенням іранської ядерної угоди від 2015 року.

Зазначимо, що в Ізраїлі висловили готовність завдати превентивного удару по іранській території для запобігання просуванню Ірану в його ядерній програмі. Це рішення мотивоване тим, що отримання Іраном ядерних боєголовок несе пряму небезпеку для держави Ізраїль.

Раніше Фокус також писав про те, як Ірану вдається виробляти ракети і дрони-камікадзе, попри накладені на країну санкції.