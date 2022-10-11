Порушує ядерну угоду: Іран значно збільшив збагачення урану, – МАГАТЕ

Тегеран вводить в експлуатацію передові центрифуги на ядерному об'єкті в Натанзі. Все обладнання виготовляє газоподібний гексафторид урану, збагачений до 5%.

Related video

Тегеран збільшив збагачення урану за допомогою передових центрифуг на своєму підземному заводі в Натанзі. Про це йдеться в конфіденційному звіті МАГАТЕ, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Іран вводить в експлуатацію дедалі більше передових центрифуг, які заборонено використовувати для виробництва збагаченого урану за іранською ядерною угодою від 2015 року, зазначила організація.

Єдина центрифуга, яку Іран може використати за згодою, це IR-1 першого покоління. У Натанзі помітно експлуатацію третього каскаду модифікованих центрифуг IR-6.

[ + – ] Центрифуги зі збагачення в Натанзі виробляли газоподібний гексафторид урану, збагачений до 5%

За даними МАГАТЕ, Іран швидко завершив встановлення 7 комплексів центрифуг, які були на початковій стадії встановлення 31 серпня. У комплекс входять одна центрифуга IR-4 та 6 IR-2m.

Іран планує додати ще три каскади IR-2m на додаток до 12 уже встановлених. Усі центрифуги зі збагачення в Натанзі виробляли газоподібний гексафторид урану, збагачений до 5%, йдеться у звіті.

До 31 серпня ці центрифуги завантажувалися гексафторидом урану, збагаченим до 2%. За словами дипломатів, Ірану доведеться зупинити передові центрифуги та поставити їх на зберігання.

Нагадаємо, що Ізраїль готовий завдати превентивного удару по Ірану, щоб ця країна перестала створювати ядерну зброю. Якщо Тегеран отримає таке озброєння, це буде небезпечним для Ізраїлю, Саудівської Аравії та деяких інших країн.

У квітні цього року на об'єкті зі збагачення урану "Шахід Ахмаді Рошан" у Натанзі сталася аварія у мережі розподілу електроенергії. Тегеран збудував об'єкт у Натанзі на глибині 8 метрів під землею на площі приблизно 100 тис кв. метрів.

Парламент Ірану в грудні 2020 року заборонив інспекторам з ООН відвідувати ядерні об'єкти. Такий закон ухвалили після вбивства вченого Мохсена Фахрізаде, він був одним із творців іранської ядерної програми.