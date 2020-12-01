Иран решил запретить инспекторам из ООН посещать свои ядерные объекты

Парламент Ирана принял соответствующий законопроект после убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был одним из создателей ядерной программы Ирана.

1 декабря в парламенте Ирана был принят законопроект, который запрещает специалистам из ООН проверять их ядерные объекты и обязывает правительство увеличить обогащение урана, если европейские страны, подписавшие ядерную сделку 2015 года, не снимут нефтяные и банковские санкции. "За" такое решение проголосовали 251 из 290 депутатов, сообщает Associated Press.

Законопроект дает европейским странам один месяц для ослабления санкций в отношении ключевого нефтегазового сектора Ирана и восстановления доступа страны к международной банковской системе. Законопроект заставит правительство возобновить обогащение урана до 20%. Это ниже необходимого порога для ядерного оружия, но выше порога, необходимого для применения в мирных целях. Также планируется введение в эксплуатацию новых центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и подземном объекте Фордо.

На текущий момент Иран обогащает уран на 4,5%. Уровень оружейного качества урана составляет 90%. Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас у Ирана достаточно низкообогащенного урана для переработки в топливо как минимум для двух атомных бомб.

Примечательно, что этот законопроект внесли на рассмотрение парламента еще в августе. Однако убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде дало инициативе новый импульс.

После голосования многие депутаты начали выкрикивать "Смерть Амеркие!" и "Смерть Израилю".

Напомним, что один из создателей ядерной программы Ирана, работающий при Минобороны Ирана высокопоставленный ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде в пятницу, 27 ноября был убит под Тегераном. Согласно показаниям очевидцев, машина Фахризаде подверглась нападению сначала в результате взрыва, а затем двух террористических групп, которые обстреляли автомобиль, двигаясь в противоположном к ее направлении.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть причастен Израиль, и назвал произошедшее "актом государственного террора". Агентство Fars сообщило, что ученого расстреляли из пулемета, установленного в автомобиле.

Отметим, запрет Совбеза ООН на поставки оружия в Иран истек 18 октября. Тогда глава МИДа Ирана заявлял, что их страна не собирается начинать гонку вооружений. Эмбарго ввели в 2015 году.