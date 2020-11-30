Иранский ученый-ядерщик был расстрелян из пулемета с дистанционным управлением, – агентство Fars

Пулемет был установлен в автомобиле, который стоял в 150 метрах от места убийства.

Убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде было совершено с помощью пулемета, который был установлен в автомобиле и управлялся дистанционно.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство Fars.

По информации агентства, Фахризаде с женой ехал в бронированной машине, сопровождаемой тремя автомобилями охраны, когда услышал звук, похожий на выстрел. Он вышел из автомобиля, чтобы посмотреть, что случилось, и в этот момент раздалась пулеметная очередь из стоящего на расстоянии примерно 150 метров другого автомобиля Nissan. Пулемет управлялся дистанционно.

Фахризаде был поражен, по меньшей мере, тремя пулями. Также был убит один из его охранников. Атака, в общей сложности длилась три минуты.

Агентство пишет, что после атаки машина, в которой находился пулемет, взорвалась. На месте перестрелки не нашли следов присутствия вооруженных людей, кроме охраны Фаризаде.

По информации France 24, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани заявил, что операция по ликвидации Фаризаде была хорошо спланирована и организована.

"Противник использовал совершенно новый, профессиональный и специализированный метод", – сказал он, при этом, не уточнив, какое оружие было задействовано.

Напомним, что один из создателей ядерной программы Ирана, работающий при Минобороны Ирана высокопоставленный ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде в пятницу, 27 ноября был убит под Тегераном. Согласно показаниям очевидцев, машина Фахризаде подверглась нападению сначала в результате взрыва, а затем двух террористических групп, которые обстреляли автомобиль, двигаясь в противоположном к ее направлении.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть причастен Израиль, и назвал произошедшее "актом государственного террора".