До появи ядерної зброї. Ізраїль може завдати превентивного удару по Ірану

Якщо ізраїльське керівництво ухвалить рішення про удари по іранській території, то їм потрібно буде вирішити низку проблем. Зокрема, дозаправлення літаків через віддаленість Ірану.

Ядерна програма Ірану триває, тому, щоб не допустити отримання ядерної зброї, Ізраїль готовий завдати превентивного удару. Про це повідомляє видання про воєнні конфлікти 1945 року.

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Отримання ядерної зброї для Ізраїлю, Саудівської Аравії та інших держав небезпечне. Як пише автор, загроза не в тому, що Іран схильний до самогубства, а в тому, що він невиліковно хворий. Якщо режим у країні впаде, як було з режимом Чаушеску в Румунії, то народні сили захоплять Тегеран. Після цього підрозділи Революційної гвардії, які відповідають за ядерні розробки, можуть розпочати атаку.

Складність для ізраїльських атак полягає в тому, що іранська ядерна програма розкидана територією всієї країни. За територією Іран також більший, ніж Ірак чи Сирія, тому потрібно вирішити низку моментів, зокрема дозаправлення літаків.

Також Ізраїлю потрібно використовувати крилаті ракети, щоб знищити підземні ядерні об'єкти. Потрібно знищити засоби ППО й аеродроми Ірану, центри управління та контролю. Швидше за все, в таких умовах Іран завдасть удару у відповідь через "Хезбаллу" по Ізраїлю, Саудівській Аравії та ОАЕ.

За підсумками рішення завдати ударів по ядерній програмі Ірану вимагатиме залучення чималих сил і засобів із боку Ізраїлю.

Нагадаємо, ізраїльський "Моссад" міг убити керівника ядерної програми Ірану Саїда Тамардара Мутлака.

Раніше в Ізраїлі представили нову багатофункціональну ракету Ice Breaker, здатну завдавати ударів на дистанції до 300 км.