В Ізраїлі представили нову універсальну ракету Ice Breaker

Крилату ракету можна запускати з наземної, повітряної чи морської платформи по наземних чи морських цілях. Розробка здатна завдавати високоточних ударів на дистанції до 300 км.

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems представила ракету великої дальності під назвою Ice Breaker. Про це повідомляє Defbrief.

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Ракета входить до сімейства ракет Sea Breaker, які можуть використовувати по різних наземних та морських цілях. Новинка здатна завдавати високоточних ударів на дистанції до 300 км. Заявляється, що вона стійка до радіоелектронної протидії та здатна функціонувати поза зоною супутникової навігації.

Ice Breaker оснащується системою самонаведення, яка дозволить вражати стаціонарні або рухомі наземні та морські цілі. Офіційний анонс ракети планує зробити на Міжнародному авіасалоні у Фарнборо у Великій Британії. Також кажуть, що Ice Breaker сумісний із винищувачами та вертольотами.

Ракета також використовує технологію штучного інтелекту, виконуючи глибоке навчання та зіставлення сцен на основі бази даних, щоб забезпечити автоматичне виявлення та автоматичне розпізнавання цілей. Сама ракета літатиме на дозвуковій швидкості, але разом з тим вона має високу ймовірність ураження цілі завдяки передчасній обробці маршруту, кута удару та азимуту. Маса бойової частини становитиме 250 фунтів (113 кг).

Нагадаємо, 8 липня російська ракета "Калібр" впала в море після запуску з корабля. ЗС РФ завдавали ударів по українській території.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі тестують новий літальний апарат для персональних польотів за 150 тисяч доларів. Він здатний пролетіти 177 км.