Мультикоптер для персональних польотів: в Ізраїлі тестують новий eVTOL (відео)
Літальний апарат за 150 тис. доларів може похвалитися кабіною з відкидним верхом та дальністю польоту в 177 км.
Прототип eVTOL від компанії Air отримав дозвіл на льотні випробування. Мультикоптер під назвою Air One планують продавати за ціною 150 тис. доларів США, повідомляє newatlas.com.
Пристрій оснащений 8 гвинтами і невеликими крилами. Коли eVTOL повністю нахилений вперед на швидкості, крила створюють деяку підйомну силу, щоб зняти навантаження з гвинтів та трансмісії.
Згідно із заявами інженерів, максимальна швидкість становить близько 250 км/год, а максимальна крейсерська швидкість близько 160 км/год; пікова потужність — 771 к.с., максимальне корисне навантаження — 250 кг. В Air запевняють, що Air One може протриматися в повітрі 1 годину на одному заряді батареї, забезпечуючи максимальну дальність польоту 177 км.
Повномасштабний прототип вагою 868 кг нещодавно здійснив свій перший політ у Мегіддо на півночі Ізраїлю ще 21 червня. Після цього він випробовувався ще кілька разів упродовж останніх тижнів.
"Було дійсно цікаво спостерігати, як Air One вперше відривається від землі", — сказала Рані Плаут, генеральна директорка та співзасновниця компанії-виробника. — Ми йшли до цього майже 5 років і не можемо дочекатися, коли люди нарешті зможуть скористатися послугами нашого Air One. Після тестування ми оцінимо можливості апарату та розпочнемо наступний етап розробки".
"З базовою ціною в 150 тис. доларів цей літальний апарат приблизно на 50% дорожчий, ніж, скажімо, Jetson One. Але натомість клієнти отримають ще одне пасажирське місце і в 3 рази більшу дальність польоту, а також бонус у вигляді кабіни з відкидним верхом", — зазначає видання.
Air заявляє, що вже продала понад 150 таких літаків на замовлення, а сертифікація і перші поставки клієнтам очікуються в 2024 році.
Раніше Фокус інформував про те, що винахідники із США протестували можливості електротранспорту у вигляді літаючої тарілки. Поки eVTOL літає без пілота.