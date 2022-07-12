Мультикоптер для персональных полетов: в Израиле тестируют новый eVTOL (видео)

Летательный аппарат за 150 тыс. долларов может похвастать кабиной с откидным верхом и дальностью полета в 177 км.

Прототип eVTOL от компании Air получил разрешение на летные испытания. Мультикоптер под названием Air One планируют продавать по цене 150 тыс. долларов США, сообщает newatlas.com.

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Устройство оснащено 8-ю винтами и небольшими крыльями. Когда eVTOL полностью наклонен вперед на скорости, крылья создают некоторую подъемную силу, чтобы снять нагрузку с винтов и трансмиссии.

Согласно заявлениям инженеров, максимальная скорость составляет около 250 км/ч, а максимальная крейсерская скорость около 160 км/ч; пиковая мощность — 771 л.с., максимальная полезная нагрузка — 250 кг. В Air уверяют, что Air One может продержаться в воздухе 1 ч на одном заряде батареи, обеспечивая максимальную дальность полета 177 км.

Полномасштабный прототип весом 868 кг недавно совершил свой первый полет в Мегиддо на севере Израиля еще 21 июня. После этого он испытывался еще несколько раз в течение последних недель.

"Было действительно интересно наблюдать, как Air One впервые отрывается от земли", — сказала Рани Плаут, генеральный директор и соучредитель компании-производителя. "Мы шли к этому почти 5 лет и не можем дождаться, когда люди наконец смогут воспользоваться услугами нашего Air One. После тестирования мы оценим возможности аппарата и приступим к следующему этапу разработки".

"При базовой цене в 150 тыс. долларов данный летательный аппарат примерно на 50% дороже, чем, скажем, Jetson One. Но зато клиенты получат еще одно пассажирское место и в 3 раза большую дальность полета, а также бонус в виде кабины с откидным верхом", — отмечает издание.

Air заявляет, что уже продала более 150 таких самолетов по предзаказам, а сертификация и первые поставки клиентам ожидаются в 2024 году.

Ранее Фокус информировал о том, что изобретатели из США протестировали возможности электротранспорта в виде летающей тарелки. Пока что eVTOL летает без пилота.