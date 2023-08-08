"Уже не научная фантастика": Израиль представил уникальный БПЛА для перевозки военных

Минобороны Израиля скоро получит в свое распоряжение беспилотный аппарат для спасения солдат, которому нестрашны РЭБ противника.

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В Израиле был продемонстрирован уникальный беспилотник Hirahfanbulans для эвакуации раненых бойцов прямо с поля боя, сообщает сайт "Вести. Израиль по-русски", ссылаясь на министерство обороны страны. Аппарат построен по системе VTOL – имеет возможность вертикального взлета и посадки. Грузоподъемность этого электросамолета составляет до 250 килограмм.

Израиль работал над созданием беспилотника скорой помощи более года. Но никогда еще работающий прототип не был так близок к завершению испытаний. Беспилотник движется согласно заранее проложенному маршруту полностью в автоматическом режиме. Однако в сложных ситуациях, оператор может взять на себя управление. За счет защиты автономной системы от систем РЭБ Hirahfanbulans сможет скрытно перемещаться над территорией противника. eVTOL оснащен бесшумным электродвигателем, который легко заряжать. Вертикальный взлет и посадка возможны с четырьмя винтами при любых обстоятельствах.

Интерьер аппарата eVTOL Hirahfanbulans Фото: Армия обороны Израиля

Способность винтов менять конфигурацию во время полета напоминает американский V-22 компании Boeing. Ожидается, что дрон будет стоить 150 000 долларов, хотя ожидается, что серийные версии будут стоить намного меньше.

Заказчиком проекта выступило министерство обороны Израиля, которая заказала первую машину у компании AIR VEV Ltd, более известную как AIR ONE. Летательный аппарат получил название Hirahfanbulans, что является составным словом от израильских обозначений "пехоты", "дрона" и "скорой помощи". Но для начала, по словам разработчиков, этот eVTOL будет приспособлен для доставки на поле боя припасов, лекарств и оружия. Если аппарат успешно выполнит все эти миссии, то инженеры будут проводить тесты с эвакуацией раненных. Правда уже во время первых тестовых полетов Hirahfanbulans успешно транспортировал двух испытателей на несколько километров.

Прототип Hirahfanbulans впервые поднялся в воздух в мае на юге Израиля. Следующий этап испытаний, который начнется в начале следующего года, будет включать запуск с полезной нагрузкой.

"Это уже не научная фантастика. Через два года этот дрон будет принят на вооружение ЦАХАЛа", — заявили в Минобороны.

Ранее Фокус рассказывал, что инженеры испытали боевого робота Mission Master SP. Роботизированная платформа Rheinmetall показала высокую скорость, маневренность, автономность и способность поражать цели на расстоянии 7 км.