Американские инженеры провели летные испытания персональной "летающей тарелки" (видео)

Пока электросамолет запустили в воздух без пилота, однако уже весной 2022 года создатели eVTOL планируют открыть предварительные заказы.

Компания ZEVA провела в США первый испытательный полет одноместного летательного аппарата с электрическим двигателем. Видео опубликовали на официальном канале.

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По данным Business Wire, 9 января ZEVA впервые запустила свою "летающую тарелку" в воздух на полигоне в округе Пирс, штат Вашингтон (США), в рамках программы испытаний для получения летного сертификата Федерального управления гражданской авиации США. Полноразмерный аппарат ZEVA Aero протестировали в беспилотном режиме, управляя им удаленно. Он совершил четыре полета общей сложностью более четырех минут, включая рулевые маневры на малой скорости, зависания и вертикальный набор высоты.

"Это огромный переломный момент для ZEVA, поскольку мы присоединяемся к эксклюзивному набору проверенных летающих платформ eVTOL и свидетельством неустанной тяжелой работы и изобретательности всей нашей команды за последние два с половиной года", — заявил гендиректор компании Стивен Тиббитс.

Он добавил, что инженеры проанализируют результаты испытательных полетов для усовершенствования машины. Как считают в ZEVA, в скором будущем их аппараты дадут возможность каждому человеку, а не только пилотам, летать, при этом не нанося вреда окружающей среде. Стартап продолжит летные испытания весной 2022 года, примерно тогда же самолет выпустят для предварительного заказа в США с предоплатой около $5 тыс., стоимость первых серийных единиц оценивают примерно в $250 тыс.

Прототип ZEVA Aero может развивать скорость до 100 км/ч и пролетать около 30 км на одном заряде батареи, при этом он достаточно компактный, чтобы поместиться на стандартном месте для парковки автомобиля или в гараже. Аппарат рассчитан на одного человека и выделяется необычным дизайном в виде вертикальной "тарелки", по бокам которой расположены стойки с лопастями.

В последнее время ZEVA добилась значительных успехов благодаря летчику-испытателю Гасу Майеру, который недавно присоединился к команде. Компания провела более 50-ти успешных полетов, представила свой аппарат на авиасалоне в Дубае и получила грант Вашингтонского объединенного центра инноваций в области аэрокосмических технологий для работы с Университетом штата Вашингтон над усовершенствованием тяговой установки и системы управления.

Ранее разработчики из ZEVA сообщали, что их модель сможет разгоняться до 257 км/ч. Для вертикального взлета машина вращает лопастями, подобно вертолету, а затем наклоняется вперед и летит, как самолет. Инженеры считают, что такая конструкция позволит быстро перемещаться по городу, избегая пробок.

Писали также, что в Израиле разработали электросамолет Air One для двоих человек. Благодаря складным крыльям, он сможет поместиться в гараж или на городской парковке. Аккумулятор рассчитан на 177 км поелта, при этом машина может развивать скорость до 250 км/ч.