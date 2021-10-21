Полет на двоих: в Израиле разработали персональный электросамолет Air One (фото)

Модель занимает столько же места, как и 2 автомобиля, и оснащена "умной" системой управления, которая облегчит управление.

Израильская компания Air разрабатывает двухместный электросамолет, предназначенный для персональных полетов.

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Подробности о новом транспортном средстве сообщило издание New Atlas.

Электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, сокращенно — eVTOL, назвали The Air One. Четыре стойки с роторными винтами на каждой обеспечат подъемную силу, а крылья и двойной хвостовой стабилизатор будут удерживать машину в воздухе. Примечательно, что у модели нет толкающего двигателя, однако крылья имеют наклон в задней части, что и должно двигать транспорт вперед при наклоне корпуса.

Разработчики заявили весьма приличную крейсерскую скорость — до 250 кмк/ч, в таком темпе Air One способен пролететь около часа. Батарея рассчитана на 177 км. За посадку отвечает убирающееся шасси, пилота и пассажира защищает откидной прозрачный колпак, а внизу кабины расположена стеклянная панель для лучшего обзора. Крылья складываются, поэтому eVTOL занимает место, подобно двумя автомобилям, и может поместиться в гараже.

[ + – ] Самолет Air One Фото: New Atlas

Самолет позиционируют, как транспорт для "повседневных полетов, фана и приключений". В компании предполагают, что Air One станет первой моделью в линейке разнообразных развлекательных eVTOL для персонального использования.

Air разрабатывает собственную "умную" систему управления, обещая максимально легкие перелеты и быстрое обучение. В проекте также заложена система мониторинга на базе искусственного интеллекта, которая будет регулярно проводить диагностику вместо пилотов, выявлять неполадки и обеспечивать безопасность.

"Наш самолет похож на организм с автоматическим вторым пилотом, который должен вас страховать", — заявила генеральный директор Рани Плаут.

[ + – ] Электросамолет Air One Фото: New Atlas

Компания собирается наладить массовое производство своих самолетов и уже работает с Федеральным управлением гражданской авиации США над сертификацией G1. Регулятор определит, какая лицензия понадобится пилотам для управления Air One.

Уже стартовали предварительные заказы, однако цены на модель обещают объявить лишь в конце 2021 года, а продажи в начнутся в 2022 году. Прототип уже испытан, прошла тестирование и система управления.

Air One уже далеко не первый eVTOL, который разрабатывают для персональных авиаперелетов, конкуренцию составляют: Tetra Mk5, NFT Aska, Next UAS и Urban eVTOL Leo. Пока сложно оценить спрос на аэромобили, ведь в 2017 году в США продали всего 2324 самолета для личного пользования.

Ранее писали, что Украина разрабатывает конвертоплан Sirius Jet в сотрудничестве с компаниями из Швейцарии. Он сможет разгоняться до 500 км/ч и рассчитан на пять пассажиров, а максимальная дальность составляет 800 км.