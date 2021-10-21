Політ на двох: в Ізраїлі розробили персональний електролітак Air One (фото)

Модель займає стільки ж місця, як і 2 автомобілі, й оснащена "розумною" системою управління, яка полегшить управління.

Ізраїльська компанія Air розробляє двомісний електролітак, призначений для персональних польотів.

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Подробиці про новий транспортний засіб повідомило видання New Atlas.

Електричний літак із вертикальним зльотом і посадкою, скорочено — eVTOL, назвали The Air One. Чотири стійки з роторними гвинтами на кожній забезпечать підйомну силу, а крила і подвійний хвостовий стабілізатор будуть утримувати машину в повітрі. Варто зазначити, що в моделі немає двигуна, що штовхає, однак крила мають нахил у задній частині, що й повинно рухати транспорт уперед під час нахилу корпусу.

Розробники заявили досить пристойну крейсерську швидкість — до 250 кмк/год, у такому темпі Air One здатний пролетіти приблизно годину. Батарея розрахована на 177 км. За посадку відповідає шасі, що прибирається, пілота і пасажира захищає відкидний прозорий ковпак, а внизу кабіни розташована скляна панель для кращого огляду. Крила складаються, тому eVTOL займає місце, подібно до двох автомобілів, і може поміститися в гаражі.

[ + – ] Літак Air One Фото: New Atlas

Літак позиціонують, як транспорт для "повсякденних польотів, фану та пригод". У компанії припускають, що Air One стане першою моделлю в лінійці різноманітних розважальних eVTOL для персонального використання.

Air розробляє власну "розумну" систему управління, обіцяючи максимально легкі перельоти та швидке навчання. У проєкті також закладена система моніторингу на базі штучного інтелекту, яка буде регулярно проводити діагностику замість пілотів, виявляти неполадки і гарантувати безпеку.

"Наш літак схожий на організм з автоматичним другим пілотом, який повинен вас страхувати", — заявила генеральна директорка Рані Плаут.

[ + – ] Електролітак Air One Фото: New Atlas

Компанія збирається налагодити масове виробництво своїх літаків і вже працює з Федеральним управлінням цивільної авіації США над сертифікацією G1. Регулятор визначить, яка ліцензія знадобиться пілотам для управління Air One.

Уже стартували попередні замовлення, однак ціни на модель обіцяють оголосити лише наприкінці 2021 року, а продажі в почнуться в 2022 році. Прототип уже випробуваний, пройшла тестування і система управління.

Air One вже далеко не перший eVTOL, який розробляють для персональних авіаперельотів, конкуренцію складають: Tetra Mk5, NFT Aska, Next UAS та Urban eVTOL Leo. Поки складно оцінити попит на аеромобілі, адже в 2017 році в США продали всього 2 324 літаки для особистого користування.

Раніше писали, що Україна розробляє конвертоплан Sirius Jet у співпраці з компаніями зі Швейцарії. Він зможе розганятися до 500 км/год і розрахований на п'ять пасажирів, а максимальна дальність становить 800 км.