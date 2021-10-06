Україна розробляє конвертоплан Sirius Jet спільно зі швейцарськими компаніями (фото)

Конвертоплан поставлятиметься у 4 варіантах, серед яких медико-евакуаційний і вантажний. Новинка здатна розвивати швидкість 500 км/год, при дальності польоту 800 км.

Українська компанія АТ "ФЕД" спільно зі швейцарською Saunber Engineering AG і Sirius Aviation розробляють електролітак із дальністю польоту у 800 км. Про це повідомляє Defense Express.

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Розробка отримала назву Sirius Jet — це нестандартний конвертоплан, який отримав двигуни встановлені в крилах, що унікально для подібного роду літаків. Завдяки такій конструкції конвертоплан розвиватиме швидкість до 310 км/год або 500 км/год, перевозитиме до 5 пасажирів або до 500 кг вантажу.

З української сторони, крім харківського "ФЕД", залучені "Мотор Січ" і ДП "Антонов". Українські підприємства займуться виробництвом двигунів, науково-дослідною, конструкторською роботою, а на заводі "Антонов" уже проводяться аеродинамічні випробування новинки.

[ + – ] Двигуни Sirius Jet Фото: Defense Express

Дизайном інтер'єру займається компанія BWM. При цьому крім пасажирського варіанту конвертоплана є вантажний, медично-евакуаційний і варіант бізнес-джета.

[ + – ] Вантажний варіант Фото: Defence Express

У двох варіантах буде "серце" Sirius Jet — літій-іонні акумулятори, які забезпечать 240 км польоту або на водневих паливних елементах, що збільшують радіус до 800 км, а максимальну швидкість до 500 км/год.

Тяга забезпечується 24 вентиляторами, які створюють високу підйомну тягу. Корпус конвертоплана створюється зі спеціальних композитних матеріалів.

Фото: Defense Express

Наразі проводяться тестування окремих систем літака. Успішно завершилися випробування двигунів. Перший політ планується в II-III кварталі 2022 року, а комерційна експлуатація з 2025. Орієнтовна вартість однієї одиниці — 4 млн доларів.

Фото: Defence Express

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