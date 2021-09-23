Airbus запустила аеротаксі CityAirBus нового покоління (відео)

За задумом, електролітак розрахований на кількох людей — трьох пасажирів і пілота.

Компанія Airbus представила свій новий повністю електричний літак CityAirBus. Презентація пройшла на півдні Франції в місті Тулуза.

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Про це повідомляє видання euronews.com.

Аерокосмічна компанія сподівається, що до 2025 року футуристична модель аеротаксі з'явиться в небі багатьох міст. Що стосується випробувальних польотів, то вони стартують в 2023 році. Модель має дальність польоту 80 км зі швидкістю 120 км/год і призначена для забезпечення міжміського сполучення.

За словами директора з міської авіамобільності Airbus Маркуса Мея, літальне таксі спочатку буде нішевим ринком, але він упевнений в тому, що в кінцевому підсумку ця послуга стане доступною для всіх.

"Це нова технологія, як перший мобільний телефон, як перша машина", — сказав він. "Але наша мета дуже і дуже зрозуміла: демократизувати її і надавати послуги населенню, надавати послуги громадянам, людям, які живуть у містах".

Літак із нульовим рівнем викидів може працювати автономно, і таксі будуть пілотуватися, принаймні, на початкових етапах.

[ + – ] Аеротаксі Airbus здатне вмістити трьох пасажирів і пілота

"Коли суспільство буде готове, коли суспільне визнання і стандарти безпеки будуть на хорошому рівні, тоді ми зможемо запропонувати людям автономний транспортний засіб, здатний перевозити чотирьох пасажирів", — сказав Балкіз Саріхан, керівник відділу стратегії міської повітряної мобільності (UAM) в Airbus. "Але для початку ми пропонуємо такий варіант — буде три пасажири плюс один пілот".

Раніше ми повідомляли про те, що каліфорнійський стартап розробив електролітак із вельми екзотичною формою крил.