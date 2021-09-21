Крила загребущі: в Каліфорнії створили найдивніший літак на світі (фото)

Апарат має скромні технічні характеристики, проте обіцяє дешеві перельоти.

Команда інженерів зі стартапу Craft Aerospace, яка займається розробками в галузі авіабудування, презентувала новий концепт літака з незвичайним дизайном. Апарат об'єднав у собі конструкцію класичного літака з VTOL-технологією поворотних роторів, що забезпечують вертикальний зліт і посадку.

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Про це повідомляє сайт наукових новин New Atlas.

Вперше про інноваційну розробку каліфорнійської компанії Craft Aerospace стало відомо на початку серпня. Йшлося про розробку VTOL-апарату, який зміг би здійснювати міжміські перельоти. Як стверджують розробники, комерційне використання нових літальних апаратів як аеротаксі дозволить розвинути міжрегіональне сполучення. Крім того, перельоти стануть значно простішими, оскільки не вимагатимуть спеціальних злітно-посадочних смуг і великого штату обслуговуючого персоналу, а застосування нових технологічних рішень зробить їх менш енергоємними й екологічно чистими.

Інженери презентували прототип з комбінацією класичної конструкції фюзеляжу та новим кільцевим коробчатим подвійним крилом.

[ + – ] Літак Craft Aerospace

"Наша технологія представляє комбінацію як існуючих, так і нових технологій. Кільцеве коробчате крило побудовано, і його облітали; літак із закрилками був побудований і літав. Але ці дві конструкції ніколи не з'єднували подібним чином в літаках з можливістю вертикального зльоту й посадки", — пояснив директор Craft Джеймс Дорріс.

За задумом інженерів, переднє крило з'єднується з нижньою частиною кабіни, відхиляючись назад під цілком звичним кутом. Однак на своїх кінчиках крила загинаються вгору, щоб зустрітися з задніми крилами, які з'єднуються з верхньою частиною фюзеляжу. На крилах розміщено безліч обертових роторів, які відповідають не тільки за вертикальні зліт і посадку, але й за забезпечення крейсерського польоту. Вони взаємодіють із висувними закрилками, за допомогою яких потоки повітря перенаправляються в потрібному напрямку.

[ + – ] Конструкція крил апарату Craft Aerospace

Така конструкція має й низку недоліків. Компанія стверджує, що випробувала такий технологічний підхід на невеликих прототипах. Але в цьому випадку йдеться про 9-місцевий літак, для якого вертикальний зліт і зависання — це енергоємне завдання, що вимагає багато енергії від силової установки. Тому інженери зробили висновок, що апарат неефективний в польоті на малі відстані, в той час як далекі перельоти більш ніж виправдані.

Апарат поки має посередні характеристики. Він має запас ходу в 1,6 тис. км при максимальній швидкості польоту 555 км/год. Це нижче, ніж швидкості стандартних літаків, але інженери стверджують, що компенсувати витрачений час можна за рахунок обходу аеропортів. Керівництво Craft Aerospace планує охопити 50 найзавантаженіших маршрутів на світі, включаючи "Лос-Анджелес — Сан-Франциско", "Сеул — острів Чеджу" і "Токіо — Осака".

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