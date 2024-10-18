Подоба Osprey: у Китаї створили "революційний" безпілотник Lanying R6000

Китайські конструктори стверджують, що вони створили найбільший у світі безпілотний літак, який за маси в 6 тонн здатний розвивати швидкість до 550 км на годину і долати відстань до 4 000 км.

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Китай нещодавно представив новий 6-тонний безпілотний конвертоплан Lanying R6000, який здатний нести до 2 тонн корисного навантаження і розвивати швидкість до 547 км/год. Цей БПЛА було вперше показано широкому загалу після виходу з виробничого майданчика компанії United Aircraft, розташованого на південному сході КНР. Про це повідомляють китайські державні ЗМІ.

Цей БПЛА порівнюють із американським V-22 Osprey завдяки його можливостям вертикального зльоту і посадки (VTOL), що незвично для повітряних апаратів таких розмірів. Однак Lanying R6000 поступається американській моделі за вантажністю, яка у Osprey становить до 4 535 кг або приблизно 24 пасажири.

Попри це, китайський дрон демонструє значно вищі показники швидкості порівняно з традиційними безпілотниками та вертольотами.

Китайські розробники стверджують, що ці конвертоплани мають здатність звичайних вертольотів — вертикального зльоту і посадки, а також зависання в повітрі. Це досягається завдяки "інноваційній конфігурації похилого ротора".

Команда китайських розробників Lanying R6000 з United Aircraft Фото: Відкриті джерела

Основні заявлені характеристики Lanying R6000:

максимальне корисне навантаження — 2 тонни;

максимальна швидкість — 547 км/год;

маса платформи — 6 тонн;

місткість — до 10 пасажирів, підтримка пілотованих і безпілотних операцій;

максимальна дальність польоту — 4 000 км;

крейсерська висота — 7,6 км;

Перспективи використання

Після завершення розробки та розгортання Lanying R6000 виконуватиме логістичні, пошуково-рятувальні, розвідувальні та моніторингові місії. Попри передові характеристики, відомо, що виробництво цієї платформи є технічно складним.

Проте очікується, що перший повністю розроблений прототип Lanying R6000 буде продемонстровано на авіасалоні в Чжухаї 2024 року.

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Нагадаємо, після серії авіакатастроф за участю конвертопланів Osprey, американські ВМС відмовилися від польотів цих машин, повернувшись до застарілих літаків C-2 Greyhound.