Замість проблемних Osprey: ВМС США повернулися до застарілих літаків C-2 Greyhound

Поки подальша доля конвертопланів V-22 невідома, командування ВМС готує ветеранів американської авіації до відправлення на авіаносці 5-го і 7-го флотів США.

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Після катастрофи конвертоплана CMV-22B Osprey восени 2023 року військове командування США закрило всі польоти на цих апаратах. Замість цих проблемних машин для підтримки операцій на авіаносцях 5-го і 7-го флотів США американські ВМС відновили експлуатацію застарілих літаків C-2A Greyhound. Про це повідомляє Breaking Defence.

Остання ескадрилья таких літаків у складі ВМС США, що залишилася, базується в Норфолку, штат Вірджинія. Як розповів прессекретар командувача військово-морськими силами, загалом 15 літаків C-2 Greyhound все ще перебувають у строю — вони здійснюють підтримку логістики і перекидання персоналу на Східному і Західному узбережжях.

"Наразі VRC-40 (Ескадрилья матеріально-технічного забезпечення в Норфолку — прим. ред.) перебуває на стадії підготовки до виконання завдання з доставки літаків на борт авіаносців 5-го і 7-го флотів США", — сказав офіцер.

Ветеран американського флоту

C-2 Greyhound — це американський палубний тактичний транспортний літак середньої дальності, який вперше надійшов на озброєння флоту 1966-го року.

Літак сконструйований із суцільнометалевим крилом, завдовжки 7,8 м, які під час стоянки можуть складатися назад уздовж фюзеляжу.

Машина має вантажний відсік 8,38х2,23х1,68 м, і кормові вантажні двері з інтегрованою рампою для навантаження і розвантаження. При цьому вантажопідйомність літака становить 4,5 т, максимальна швидкість — 553 км/год, крейсерська швидкість — 465 км/год, а практична дальність — 2 400 км.

На запитання про те, чи розглядали ВМС можливість повернення в стрій літаків C-2, що перебувають на довгостроковій консервації, командувач військово-повітряними силами ВМС віцеадмірал Деніел Чівер відповів, що служба "перебуває далеко" від того, щоб вдаватися до такого варіанту.

Подальша доля V-22

У грудні всі американські V-22 були зняті з озброєння у зв'язку зі смертельною катастрофою, що сталася в листопаді біля берегів Японії, унаслідок якої загинули вісім військовослужбовців ВПС США. Тоді говорили, що аварія сталася з технічних причин, проте деталі катастрофи все ще розслідують.

Пентагон зі свого боку заявив, що розв'язує проблему спільно з фахівцями з Boeing і Textron, і поки Osprey стоять в ангарах, як сказав командувач спецопераціями ВПС генерал Тоні Бауернфайнд, командування "залучило інші можливості".

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"Непридатний для експлуатації": Пентагон випробовує конвертоплани Osprey

Нагадаємо, у серпні 2023 року біля північного узбережжя Австралії зазнав аварії американський конвертоплан MV-22B Osprey з 23 морськими піхотинцями на борту. Унаслідок події загинуло троє американських морпіхів.