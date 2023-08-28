В Австралії розбився унікальний апарат MV-22B Osprey з 23 морськими піхотинцями США на борту

Свого часу конвертоплан MV-22 активно був задіяний в операціях американських сил в Іраку. Однак тоді експертами було виявлено низку серйозних недоліків в експлуатації машин.

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Біля північного узбережжя Австралії зазнав аварії унікальний американський конвертоплан MV-22B Osprey із 23 морськими піхотинцями на борту, унаслідок чого загинули троє американських морпіхів. Як повідомили в міністерстві оборони Австралії, інцидент стався на острові Мелвілл вранці 27 серпня під час щорічних навчань Predator Run за участю 2500 військовослужбовців з Австралії, США, Східного Тимору, Індонезії та Філіппін.

Повідомляється, що ще щонайменше п'ять військовослужбовців дістали поранення. За наявними даними, австралійські солдати в катастрофі участі не брали. Причини інциденту наразі розслідуються, а відновлювальні роботи тривають.

Цей інцидент став другою подією з літальним апаратом цього місяця, після аварії австралійського вертольота Taipan біля узбережжя північного Квінсленда на початку серпня.

Оглядачі Defbrief пишуть, що це не перша аварія Osprey, що сталася під час міжнародних маневрів, у березні минулого року гелікоптер морської піхоти США MV-22B Osprey, на борту якого перебувало четверо людей, розбився в Норвегії під час участі в навчаннях НАТО Cold Response 2022.

Чим цікавий MV-22B Osprey

Апарат MV-22B Osprey входить до переліку найцікавіших американських машин, оскільки являє собою гібрид літака і вертольота — конвертоплан. Його проєктування розпочалося ще 1986 року, проте після низки успішних випробувань 1992 року сталася катастрофа, після чого протягом п'яти льотних випробувань не проводили протягом п'яти років.

Конвертоплан MV-22 з ескадрильї VMM-162 виконує посадку на острові Крит. 2010 рік

Як з'ясувалося, конвертоплан потрапляв у "вихрові кільця", — на той час невивчене явище, яке проявляється у вертольотів, що летять на невеликій швидкості, але опускаються з великою вертикальною швидкістю. При цьому лопаті несучого гвинта починають потрапляти у вихровий потік, який був створений до цього самим несучим гвинтом, тому підйомна сила лопатей різко знижувалася.

Таке явище проявлялося на різних висотах і швидкостях. Незважаючи на виявлену серйозну технічну проблему, малосерійне виробництво V-22 Osprey тривало, а конструкція апарату зазнала доопрацювання. У підсумку 2005 року відбулися випробування восьми конвертопланів, які було визнано успішними, вони задовольняли всі основні льотно-тактичні вимоги.

Американські сили застосовували апарат під час бойових дій в Іраку. За словами менеджера програми V-22 полковника Метью Малхерна, успіх застосування конвертопланів в операціях в Іраку перевершив усі очікування. Тим часом пізніше з'ясувалося, що активне застосування цих конвертопланів спричинило підвищений знос деяких елементів конструкції, імовірно через наявність дрібнодисперсного піску. Особливо зносу зазнали двигуни — менш ніж за 7 місяців експлуатації в Іраку на MV-22 замінили щонайменше 6 двигунів.

Зліт двох MV-22 з бази в Афганістані. 2010 рік

Загалом критики конвертоплана зазначають, що цей апарат має багато слабких місць — низька надійність агрегатів, велике зношення деталей, що потребує серйозних витрат на ремонт, ймовірність потрапляння в режим "вихрового кільця", через що посадка двох машин можлива на дистанції щонайменше 75 метрів, відсутність потужного наступального озброєння, обмеження у використанні у високогірній місцевості (наприклад, в Афганістані) тощо.

"Система сама собою хороша, проте її окремі елементи — незадовільні", — зазначив Малхерн.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили США у 2022 році ухвалили рішення призупинити експлуатацію конвертоплана CV-22 Osprey через "увімкнення жорсткого зчеплення". Це позаштатна ситуація, яка виникає при виході з ладу одного з гвинтів.