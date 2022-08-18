ВПС США припиняє експлуатацію конвертоплану Osprey: названо причину

Іноді в судні спрацьовує жорстке зчеплення, яке переносить потужність з одного двигуна на другий. Однак у таких випадках конвертоплан починає сильно трясти.

Військово-повітряні сили США вирішили призупинити експлуатацію конвертоплану CV-22 Osprey через "включення жорсткого зчеплення". Про це повідомляє Breaking Defense.

У конструкції конвертоплана передбачений режим, коли виходить з ладу один з гвинтів, він зможе продовжити рух на одному гвинті. Однак, щоб ця система спрацювала, потрібно подати потужність на справний двигун через все 14-метрове крило судна. У цей момент спрацьовує так зване "жорстке зчеплення". Через це редуктор повітряного гвинта із двигуном Royce Liberty AE1107C CV-22 після зчеплення починає передавати свою потужність через величезну передачу.

Говорячи простою мовою, після включення аварійної системи, стабілізації зчеплення та рівномірного розподілу потужності, конвертоплан починає сильно хитати. Це пов'язано з дисбалансом між двигунами і крутним моментом. Льотчику доводиться тримати керування, компенсувати крен через аварію одного з двигунів. У цей момент ще й вмикається аварійний двигун.

[ + – ] Схема конвертоплана

Найчастіше льотчики ухвалюють рішення зупиняти такий політ і йти на аварійну посадку. Зазначається, що за останні півтора місяці було вже два такі випадки, а за останні 5 років — чотири випадки. У Пентагоні заявляють, що завдяки професійності льотчиків жодна з таких ситуацій не завершилася аварією.

Рішення призупинити експлуатацію конвертопланів CV-22 пов'язане із вартістю ремонту такої несправності. Потрібно повністю замінювати двигуни та системи передачі, що обходиться приблизно у 2,5 млн доларів. Наразі у Пентагоні шукають причину спрацьовування "жорсткого зчеплення". Водночас наголошується, що у морській піхоті таке рішення не почали приймати. Вони експлуатують 300 конвертопланів MV-22B Osprey, тоді як ВПС США мають 52 повітряні судна.

Нагадаємо, у січні США виділили 1,6 млрд на обслуговування конвертопланів V-22 Osprey для ремонту та заміни деталей.

Раніше у небі над Києвом пролітали американські конвертоплани у межах українсько-американських навчань.