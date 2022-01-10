У США виділили 1,6 млрд доларів на обслуговування 228 конвертопланів V-22 Osprey
Кошти підуть на утримання, ремонт і заміну деталей усіх конвертопланів на озброєнні морської піхоти, ВМС США, а також ВПС.
Пентагон підписав чотирирічний контракт із виробником конвертопланів V-22 Osprey компанією Bell Boeing. Про це повідомляється у пресрелізі Міноборони США.
Сума контракту становитиме 1,6 млрд доларів. Кошти підуть на ремонт, заміну комплектувальних, управління конфігурації та управління запасами для підтримки постачання для 228 конвертопланів у морській піхоті, ВМС США та Військово-повітряних силах.
97% усіх робіт будуть виконані на базі у штаті Техас, а 3% у Пенсільванії. Усі роботи мають бути завершені до грудня 2026 року.
Bell Boeing V-22 Osprey — американський конвертоплан, який має переваги літака та вертольота. Зокрема, він має високу швидкість польоту, а також можливість вертикального зльоту та посадки. Його розробили у 1980-х роках. V-22 Osprey здатний летіти на швидкості 446 км/год на відстань до 1 600 км.
Основні характеристики V-22 Osprey:
- довжина — 17,5 м;
- висота — 6,7 м;
- розмах крила — 14 м;
- максимальна злітна вага — 27,4 тонни при зльоті як літак і 23,8 тонни при вертикальному зльоті;
- місткість — 32 особи.
Нагадаємо, у липні 2021 року бійці СЗГ провели навчання зі США, під час яких бійці десантувалися з V-22 Osprey. У вересні 2020 року над Києвом пролетіли американські конвертоплани V-22 Osprey.