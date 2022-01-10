В США выделили 1,6 млрд долларов на обслуживание 228 конвертопланов V-22 Osprey

Средства пойдут на содержание, ремонт и замену деталей всех конвертопланов на вооружении морской пехоты, ВМС США, а также ВВС.

Пентагон подписал четырехлетний контракт с производителем конвертопланов V-22 Osprey компанией Bell Boeing. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны США.

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Сумма контракта составит 1,6 млрд долларов. Средства пойдут на ремонт, замену комплектующих, управление конфигурации и управления запасами для поддержки поставок для 228 конвертопланов в морской пехоте, ВМС США и Военно-воздушных силах.

97% всех работ будут выполнены на базе в штате Техас, а 3% в Пенсильвании. Все работы должны быть завершены к декабрю 2026 года.

Bell Boeing V-22 Osprey — американский конвертоплан, который имеет преимущества самолета и вертолета. В частности, он имеет высокую скорость полета, а также возможность вертикального взлета и посадки. Его разработали в 1980-х годах. V-22 Osprey способен лететь на скорости 446 км/ч на расстояние до 1600 км.

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Основные характеристики V-22 Osprey:

Длина — 17,5 м

высота — 6,7 м

размах крыла — 14 м

максимальный взлетный вес — 27,4 тонны при взлете как самолет и 23,8 тонны при вертикальном взлете

вместимость: 32 человека

Напомним, в июле 2021 года бойцы ССО провели учения с США, в ходе которых бойцы десантировались с V-22 Osprey. В сентябре 2020 года над Киевом пролетели американские конвертопланы V-22 Osprey.