ВВС США приостанавливает эксплуатацию конвертоплана Osprey: названа причина

Иногда в судне срабатывает "жесткое сцепление", которое переносит мощность с одного двигателя на второй. Однако в таких случаях конвертоплан начинает сильно трясти.

Военно-воздушные силы США приняли решение приостановить эксплуатацию конвертоплана CV-22 Osprey из-за "включения жесткого сцепления". Об этом сообщает Breaking Defense.

В конструкции конвертоплана предусмотрен режим, когда выходит из строя один из винтов, то он сможет продолжить движение на одном винте. Однако чтобы эта система сработала нужно подать мощность на исправный двигатель через все 14-метровое крыло судна. В этот момент срабатывает так называемое "жесткое сцепление". Из-за этого редуктор воздушного винта с двигателем Royce Liberty AE1107C CV-22 после сцепления начинает передавать свою мощность через огромную передачу.

Говоря простым языком, после включения аварийной системы, стабилизации сцепления, и равномерного распределения мощности, конвертоплан начинает сильно шатать. Это связано с дисбалансом между двигателями и крутящим моментом. Летчику приходится держать управление, компенсировать крен из-за аварии одного из двигателей. В этот момент еще и включается аварийный двигатель.

[ + – ] Схема конвертоплана

Зачастую летчики принимают решение останавливать такой полет и идти на аварийную посадку. Отмечается, что за последние полтора месяца было уже два таких случая, а за последние 5 лет — четыре случая. В Пентагоне заявляют, что благодаря профессиональности летчиков ни одна из таких ситуаций не завершилась аварией.

Решение приостановить эксплуатацию конвертопланов CV-22 связано со стоимостью ремонта такой поломки. Нужно полностью заменять двигатели и системы передачи, что обходится в примерно 2,5 млн долларов. На данный момент в Пентагоне ищут причину срабатывания "жесткого сцепления". Вместе с тем отмечается, что в морской пехоте такое решение не стали принимать. Они эксплуатируют 300 конвертопланов MV-22B Osprey, тогда как ВВС США имеют 52 воздушных судна.

Напомним, в январе США выделили 1,6 млрд на обслуживание конвертопланов V-22 Osprey для ремонта и замены деталей.

Ранее в небе над Киевом пролетали американские конвертопланы в рамках украино-американских учений.