В Австралии разбился уникальный аппарат MV-22B Osprey с 23 морскими пехотинцами США на борту

В свое время конвертоплан MV-22 активно был задействован в операциях американских сил в Ираке. Однако тогда экспертами был выявлен ряд серьезных недостатков в эксплуатации машин.

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У северного побережья Австралии потерпел крушение уникальный американский конвертоплан MV-22B Osprey с 23 морскими пехотинцами на борту, в результате чего погибли три американских морпеха. Как сообщили в министерстве обороны Австралии, инцидент произошел на острове Мелвилл утром 27 августа во время ежегодных учений Predator Run с участием 2500 военнослужащих из Австралии, США, Восточного Тимора, Индонезии и Филиппин.

Сообщается, что еще не менее пяти военнослужащих получили ранения. По имеющимся данным, австралийские солдаты в катастрофе не участвовали. Причины инцидента в настоящее время расследуются, а восстановительные работы продолжаются.

Этот инцидент стал вторым происшествием с летательным аппаратом в этом месяце, после крушения австралийского вертолета Taipan у побережья северного Квинсленда в начале августа.

Обозреватели Defbrief пишут, что это не первая авария Osprey, произошедшая во время международных маневров в марте прошлого года вертолет морской пехоты США MV-22B Osprey, на борту которого находились четыре человека, разбился в Норвегии во время участия в учениях НАТО Cold Response 2022.

Чем интересен MV-22B Osprey

Аппарат MV-22B Osprey входит в число наиболее интересных американских машин, так как представляет собой гибрид самолета и вертолета — конвертоплан. Его проектирование началось еще в 1986 году, однако после ряда успешных испытаний в 1992 произошла катастрофа, после чего в течение пяти лет летные испытания не проводились.

Конвертоплан MV-22 из эскадрильи VMM-162 выполняет посадку на острове Крит. 2010 год

Как выяснилось конвертоплан попадал в "вихревые кольца", — на то время неизученное явление, которое проявляется у вертолетов летящих на небольшой скорости, но опускающихся с большой вертикальной скоростью. При этом лопасти несущего винта начинают попадать в вихревой поток, который был создан до этого самим несущим винтом, поэтому подъемная сила лопастей резко снижалась.

Такое явления проявлялось на разных высотах и скоростях. Несмотря на обнаруженную серьезную техническую проблему малосерийное производство V-22 Osprey продолжалось, а конструкция аппарата подверглась доработке. В итоге в 2005 году прошли испытания восьми конвертопланов, которые были признаны успешными и удовлетворяющими все основные летно-тактические требования.

Американские силы применяли аппарат в ходе боевых действий в Ираке. По словам менеджера программы V-22 полковника Мэтью Малхерна, успех применения конвертопланов в операциях в Ираке превзошел все ожидания. Между тем позже выяснилось, что активное применение этих конвертопланов вызвало повышенный износ некоторых элементов конструкции, предположительно из-з наличия мелкодисперсного песка. Особенно износу подверглись двигатели — менее чем за 7 месяцев эксплуатации в Ираке на MV-22 заменили не менее 6 двигателей.

Взлет двух MV-22 с базы в Афганистане. 2010 год

В целом критики конвертоплана отмечают, что данный аппарат имеет много слабых мест — низкая надежность агрегатов, большой износ деталей, требующей серьезных затрат на ремонт, вероятность попадания в режим "вихревого кольца" из-за чего посадка двух машин возможно на дистанции не менее 75 метров, отсутствие мощного наступательного вооружения, ограничения в использовании в высокогорной местности (например в Афганистане) и т.д.

"Система сама по себе хороша, однако ее отдельные элементы — неудовлетворительны", — отметил Малхерн.

Напомним, Военно-воздушные силы США в 2022 году приняли решение приостановить эксплуатацию конвертоплана CV-22 Osprey из-за "включения жесткого сцепления". Это внештатная ситуация, которая возникает при выходе из строя одного из винтов.