Ставка на конвертоплани: ВПС США замінять вертольоти UH-60 Black Hawk на машини Valor

Американські військові впевнені в потенціалі програми FLRAA. Один з аргументів на користь конвертопланів — здатність долати значні відстані без дозаправлення до 4500 км, що більш ніж удвічі перевищує можливості нинішніх вертольотів.

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Армія США продовжує активну роботу над модернізацією своєї авіації, роблячи ставку на штурмовики нового покоління, які замінять понад 1000 вертольотів UH-60 Black Hawk. У рамках цієї програми було обрано конвертоплан Bell V-280 Valor як майбутній штурмовик дальньої дії (FLRAA). Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

Очікується, що ця платформа надасть ВПС США нові можливості в рамках глобальних операцій, і перші лінійні пілоти почнуть освоювати FLRAA до 2030 року. Нещодавно армійці схвалили наступний етап програми, що включає інженерні та виробничі розробки, а також вже планує модернізацію цієї системи з використанням нових технологій.

Потенціал FLRAA

Попри успіхи програми, відмова від гелікоптерів на користь конвертопланів може бути спірним рішенням, оскільки останнім часом подібна техніка американських ВПС показала себе не з найкращого боку.

Так, у листопаді 2023 року в Японії сталася аварія конвертоплана Bell Boeing V-22 Osprey, спричинена відмовою коробки передач, що привернуло увагу до проблем із трансмісією. А загалом сьогодні зафіксовано 16 серйозних аварій машин Osprey, внаслідок яких загинуло 62 людини. Ці інциденти викликають питання щодо безпеки та надійності подібних систем у програмі FLRAA.

Важливо

Після катастрофи Osprey Пентагон заборонив усі польоти на конвертопланах, — ВПС США

Оглядачі пишуть, що FLRAA стане важливим елементом американської армії, забезпечуючи повітряну підтримку та евакуацію в складних бойових умовах. Під час аналізу було підтверджено високий потенціал програми, що дало змогу продовжити її розробку. Планується, що перший політ FLRAA відбудеться 2026 року, малосерійне виробництво розпочнеться 2028 року, а повномасштабне оснащення підрозділів — 2031 року.

Однією з ключових характеристик цих машин є здатність долати значні відстані без дозаправки — до 4500 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує можливості нинішніх вертольотів. Штурмовик зможе розвивати швидкість до 520 км/год і нести корисне навантаження до 2,4 тонни, що робить його важливою платформою як для звичайних сил, так і для сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, після авіакатастрофи в Японії, яка сталася в листопаді минулого року Пентагон заборонив усі польоти конвертопланів CVM-22B, визнавши їх непридатними для експлуатації.