Ставка на конвертопланы: ВВС США заменят вертолеты UH-60 Black Hawk на машины Valor

Американские военные уверены в потенциале программы FLRAA. Один из аргументов в пользу конвертопланов — способность преодолевать значительные расстояния без дозаправки до 4500 км, что более чем вдвое превышает возможности нынешних вертолетов.

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Армия США продолжает активную работу над модернизацией своей авиации, делая ставку на штурмовики нового поколения, которые заменят более 1000 вертолетов UH-60 Black Hawk. В рамках этой программы был выбран конвертоплан Bell V-280 Valor в качестве будущего штурмовика дальнего действия (FLRAA). Об этом говорится в материале The Eurasian Times.

Ожидается, что эта платформа предоставит ВВС США новые возможности в рамках глобальных операций, и первые линейные пилоты начнут осваивать FLRAA к 2030 году. Недавно армейцы одобрили следующий этап программы, включающий инженерные и производственные разработки, а также уже планирует модернизацию этой системы с использованием новых технологий.

Потенциал FLRAA

Несмотря на успехи программы, отказ от вертолетов в пользу конвертопланов может быть спорным решением, так как в последнее время подобная техника американских ВВС показала себя не с лучшей стороны.

Так в ноябре 2023 года в Японии произошла авария конвертоплана Bell Boeing V-22 Osprey, вызванная отказом коробки передач, что привлекло внимание к проблемам с трансмиссией. А в целом на сегодняшний день зафиксированы 16 серьезных аварий машин Osprey, в результате которых погибло 62 человека. Эти инциденты вызывают вопросы относительно безопасности и надежности подобных систем в программе FLRAA.

Важно

После катастрофы Osprey Пентагон запретил все полеты на конвертопланах, — ВВС США

Обозреватели пишут что FLRAA станет важным элементом американской армии, обеспечивая воздушную поддержку и эвакуацию в сложных боевых условиях. В ходе анализа был подтвержден высокий потенциал программы, что позволило продолжить ее разработку. Планируется, что первый полет FLRAA состоится в 2026 году, малосерийное производство начнется в 2028 году, а полномасштабное оснащение подразделений — в 2031 году.

Одной из ключевых характеристик данных машин является способность преодолевать значительные расстояния без дозаправки — до 4500 километров, что более чем вдвое превышает возможности нынешних вертолетов. Штурмовик сможет развивать скорость до 520 км/ч и нести полезную нагрузку до 2,4 тонны, что делает его важной платформой как для обычных сил, так и для сил специальных операций.

Напомним, после авиакатастрофы в Японии, которая произошла в ноябре прошлого года Пентагон запретил все полеты конвертопланов CVM-22B, признав их непригодными для эксплуатации.