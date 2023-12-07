После катастрофы Osprey Пентагон запретил все полеты на конвертопланах, — ВВС США

По предварительным данным, причиной крушения конвертоплана у берегов Японии стал отказ оборудования, а не ошибка летчиков на борту.

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Американские военные сняли с вооружения весь свой парк конвертопланов V-22 Osprey через неделю после того, как восемь летчиков погибли в результате крушения CV-22 ВВС США у берегов Японии. Об этом 6 декабря сообщили в Defence One.

Согласно данным предварительного расследования, причиной катастрофы стала неисправность техники, а не ошибка летчиков борта.

"Предварительная информация, полученная в ходе расследования, указывает на то, что причиной катастрофы стал потенциальный отказ оборудования, однако основная причина отказа на данный момент неизвестна", — говорится в пресс-релизе Командования специальных операций ВВС.

Военные уточнили, что отказ от полетов конвертопланов даст возможность и время провести более тщательное расследование и выяснить подробности катастрофы, определив причинно-следственные факторы.

Американские ВМС также закрыли все полеты Osprey. В целом, пишут обозреватели, недавняя авария вызвала новые опасения по поводу этой машины, которая за последние годы неоднократно терпела крушения со смертельным исходом. Причем практически во всех случаях речь шла о проблемах с оборудованием.

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Напомним, после крушения конвертоплана CV-22 у берегов острова Якусима Япония посадила свой флот этих машин и попросила американцев приостановить все неэкстренные полеты. Японская сторона попросила американцев приостановить их эксплуатацию до тех пор, пока не будет подтверждена их безопасность.