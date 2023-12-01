После крушения аппарата Osprey Япония заморозила полеты, но американцы продолжают летать

Япония попросила американцев приостановить полеты своих конвертопланов пока не будет подтверждена их безопасность. В то же время причины катастрофы аппарата выясняются.

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После крушения конвертоплана CV-22 Osprey ВВС США у берегов острова Якусима Япония посадила свой флот этих машин и попросила американцев приостановить все неэкстренные полеты V-22 с ее территории. Об этом 30 ноября сообщили в Defence One.

Просьба поступила от главного секретаря кабинета министров Хироказу Мацуно, одного из высших должностных лиц Японии. По его словам Соединенные Штаты должны остановить эксплуатацию проблемных машин пока "не будет подтверждена их безопасность".

Между тем в Пентагоне заявили, что не получали такого официального запроса, а американские военные продолжают летать на конвертопланах Osprey.

"В данный момент мы продолжаем эксплуатировать аппараты Osprey. Мы привержены безопасности. В настоящее время ведется расследование, в ходе которого выясняется, что именно произошло с этим летательным аппаратом", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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ВВС США приостанавливает эксплуатацию конвертоплана Osprey: названа причина

По предварительным данным, американский конвертоплан CV-22 Osprey 353-го крыла специальных операций выполнял обычную тренировочную миссию у берегов острова Якусима, во время которой у аппарата загорелся левый двигатель, когда он пытался совершить аварийную посадку в аэропорту. Сообщалось об одном погибшем пилоте, однако Сингх не подтвердила эту информацию.

"Я могу сказать вам, что это все еще поисково-спасательная операция для восьми человек, которые находились на борту самолета. Когда у нас будет больше информации, мы обязательно сообщим", — сказал Сингх.

Напомним, инцидент с конвертопланом Osprey оказался не единичным. Аналогичный случай произошел у берегов Австралии, когда 27 августа конвертоплан MV-22B Osprey с 23 морскими пехотинцами на борту потерпел крушение. Тогда сообщалось, что в результате аварии погибли три американских морпеха и не менее пяти военнослужащих получили ранения.