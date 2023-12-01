Після аварії апарата Osprey Японія заморозила польоти, але американці продовжують літати

Японія попросила американців призупинити польоти своїх конвертопланів доки не буде підтверджено їхню безпеку. Водночас причини катастрофи апарата з'ясовуються.

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Після аварії конвертоплана CV-22 Osprey ВПС США біля берегів острова Якусіма Японія посадила свій флот цих машин і попросила американців призупинити всі неекстрені польоти V-22 з її території. Про це 30 листопада повідомили в Defence One.

Прохання надійшло від головного секретаря кабінету міністрів Хіроказу Мацуно, одного з вищих посадових осіб Японії. За його словами Сполучені Штати мають зупинити експлуатацію проблемних машин поки "не буде підтверджено їхню безпеку".

Тим часом у Пентагоні заявили, що не отримували такого офіційного запиту, а американські військові продовжують літати на конвертопланах Osprey.

"Наразі ми продовжуємо експлуатувати апарати Osprey. Ми віддані безпеці. Наразі триває розслідування, під час якого з'ясовується, що саме сталося з цим літальним апаратом", — заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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ВПС США припиняє експлуатацію конвертоплану Osprey: названо причину

За попередніми даними, американський конвертоплан CV-22 Osprey 353-го крила спеціальних операцій виконував звичайну тренувальну місію біля берегів острова Якусіма, під час якої в апарата загорівся лівий двигун, коли він намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту. Повідомлялося про одного загиблого пілота, проте Сінгх не підтвердила цю інформацію.

"Я можу сказати вам, що це все ще пошуково-рятувальна операція для восьми осіб, які перебували на борту літака. Коли у нас буде більше інформації, ми обов'язково повідомимо", — сказав Сінгх.

Нагадаємо, інцидент із конвертопланом Osprey виявився не поодиноким. Аналогічний випадок стався біля берегів Австралії, коли 27 серпня конвертоплан MV-22B Osprey з 23 морськими піхотинцями на борту зазнав аварії. Тоді повідомлялося, що внаслідок аварії загинуло троє американських морпіхів і щонайменше п'ятеро військовослужбовців дістали поранення.