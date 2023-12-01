Після аварії апарата Osprey Японія заморозила польоти, але американці продовжують літати
Японія попросила американців призупинити польоти своїх конвертопланів доки не буде підтверджено їхню безпеку. Водночас причини катастрофи апарата з'ясовуються.
Після аварії конвертоплана CV-22 Osprey ВПС США біля берегів острова Якусіма Японія посадила свій флот цих машин і попросила американців призупинити всі неекстрені польоти V-22 з її території. Про це 30 листопада повідомили в Defence One.
Прохання надійшло від головного секретаря кабінету міністрів Хіроказу Мацуно, одного з вищих посадових осіб Японії. За його словами Сполучені Штати мають зупинити експлуатацію проблемних машин поки "не буде підтверджено їхню безпеку".
Тим часом у Пентагоні заявили, що не отримували такого офіційного запиту, а американські військові продовжують літати на конвертопланах Osprey.
"Наразі ми продовжуємо експлуатувати апарати Osprey. Ми віддані безпеці. Наразі триває розслідування, під час якого з'ясовується, що саме сталося з цим літальним апаратом", — заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.Важливо
За попередніми даними, американський конвертоплан CV-22 Osprey 353-го крила спеціальних операцій виконував звичайну тренувальну місію біля берегів острова Якусіма, під час якої в апарата загорівся лівий двигун, коли він намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту. Повідомлялося про одного загиблого пілота, проте Сінгх не підтвердила цю інформацію.
"Я можу сказати вам, що це все ще пошуково-рятувальна операція для восьми осіб, які перебували на борту літака. Коли у нас буде більше інформації, ми обов'язково повідомимо", — сказав Сінгх.
Нагадаємо, інцидент із конвертопланом Osprey виявився не поодиноким. Аналогічний випадок стався біля берегів Австралії, коли 27 серпня конвертоплан MV-22B Osprey з 23 морськими піхотинцями на борту зазнав аварії. Тоді повідомлялося, що внаслідок аварії загинуло троє американських морпіхів і щонайменше п'ятеро військовослужбовців дістали поранення.