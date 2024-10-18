Подобие Osprey: в Китае создали "революционный" беспилотник Lanying R6000

Китайские конструкторы утверждают, что они создали самый большой в мире беспилотный самолет, который при массе в 6 тонн способен развивать скорость до 550 км в час и преодолевать расстояние до 4 000 км.

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Китай недавно представил новый 6-тонный беспилотный конвертоплан Lanying R6000, который способен нести до 2 тонн полезной нагрузки и развивать скорость до 547 км/ч. Этот БПЛА был впервые показан широкой публике после выхода с производственной площадки компании United Aircraft, расположенной на юго-востоке КНР. Об этом сообщают китайские государственные СМИ.

Этот БПЛА сравнивают с американским V-22 Osprey благодаря его возможностям вертикального взлета и посадки (VTOL), что необычно для воздушных аппаратов таких размеров. Однако Lanying R6000 уступает американской модели по грузоподъемности, которая у Osprey составляет до 4 535 кг или приблизительно 24 пассажира.

Несмотря на это, китайский дрон демонстрирует значительно более высокие показатели скорости по сравнению с традиционными беспилотниками и вертолетами.

Китайские разработчики утверждают, что данные конвертоплан обладает способностью обычных вертолетов — вертикального взлета и посадки, а также зависания в воздухе. Это достигается благодаря "инновационной конфигурации наклонного ротора".

Команда китайских разработчиков Lanying R6000 из United Aircraft Фото: Открытые источники

Основные заявленные характеристики Lanying R6000:

максимальная полезная нагрузка — 2 тонны;

максимальная скорость — 547 км/ч;

масса платформы — 6 тонн;

вместимость — до 10 пассажиров, поддержка пилотируемых и беспилотных операций;

максимальная дальность полета — 4 000 км;

крейсерская высота — 7,6 км;

Перспективы использования

После завершения разработки и развертывания Lanying R6000 будет выполнять логистические, поисково-спасательные, разведывательные и мониторинговые миссии. Несмотря на передовые характеристики, известно, что производство этой платформы является технически сложным.

Тем не менее ожидается, что первый полностью разработанный прототип Lanying R6000 будет продемонстрирован на авиасалоне в Чжухае в 2024 году.

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Напомним, после серии авиакатастроф с участием конвертопланов Osprey, американские ВМС отказались от полетов этих машин, вернувшись к устаревшим самолетам C-2 Greyhound.